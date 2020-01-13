Erken seçim kapıda mı?

Hükümetin son dönemde, hem ekonomide hem siyasette geri adımlar artarken, çeşitli kesimleri rahatlatacak kararlara da imza atmaya başladığı görülüyor. Deutsche Welle sitesinden Erdal Sağlam'ın haberine göre hükümetteki bu tavır değişikliği, "bu yıl baskın bir erken seçim ihtimalinin" yeniden konuşulmaya başlamasına neden oldu. Bazı politikacılar başta olmak üzere, bu ihtimali dile getirenler var, ancak özellikle iktisatçılar bu yılın erken seçim için uygun olmadığı görüşünde.





2020 yılıyla birlikte, değeri yüksek konutlardan ek vergi alınması gündeme geldi. Ancak gelen tepkiler üzerine, "varlık vergisi" olarak adlandırılan bu uygulamadan, bütçede yaratacağı büyük boşluğa rağmen, vazgeçildi. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin, ucuz üç öğün yemek imkânlarının kısıtlanması üzerine yapılan protestolar sonucu hükümet devreye gerdi ve bu karar geri alındı. Bununla birlikte KOBİ’ler başta olmak üzere işletmelerin kredilerine, kamu bankaları aracılığıyla getirilen kolaylaştırıcı kararların devam ettiği, bu arada tarım kesimindeki ödenmemiş borçlara ucuz faizle 5 yıl yeniden yapılandırma imkânı getirildiği görüldü. Daha önce bu tepkileri genellikle dikkate almayan hükümetin son dönemde takındığı bu yumuşak tutum ve geniş kesimleri memnun etmeye dönük kararları, siyasi gelişmelerle bir araya gelince, "2020’de baskın erken seçim" söylentilerinin artmasına neden oldu.