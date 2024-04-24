Ermenistan ve Türkiye'nin kulağı ABD'deydi: Biden 'soykırım' ifadesini kullandı mı?

ABD Başkanı Joe Biden bugün, 'Ermeni Anma Günü'nü kutladı ve konuşmasında, "24 Nisan 1915'ten itibaren Osmanlı İmparatorluğu altında acı çeken 1,5 milyon Ermeni'yi anıyoruz" dedi.







Biden, Ermenilere yönelik 'kitlesel bir imha' hareketi olduğunu iddia ettiği olaylar bütününü, "insanlık tarihinin en karanlık bölümlerinden biri" olarak nitelendirdi ve iddia edilen olayların tekrarlanmasını önlemek için hatırlanması gerektiğini savundu.





Konuşmasında 'soykırım' ifadesine yer veren Biden'ın demecinden öne çıkanlar:





Bugün, Meds Yeghern - Ermeni soykırımı sırasında kaybedilen hayatları hatırlamak için saygı duruşunda duruyor ve asla unutmama sözümüzü yeniliyoruz.





Zulüm kampanyası, 24 Nisan 1915'te Osmanlı yetkililerinin İstanbul'daki Ermeni aydınları ve cemaat liderlerini tutuklamasıyla başladı. Bunu takip eden günler, aylar ve yıllar içinde bir buçuk milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi veya ölüme götürüldü; aileler sonsuza dek parçalandı ve nesiller sonsuza dek değişti.





Bu trajedinin yasını tutarken, Ermeni halkının direncini de onurlandırıyoruz. İnsanlık tarihinin en karanlık bölümlerinden birine katlandıktan sonra, hayatta kalanlar dünyamız için daha iyi bir gelecek kurmaya başladılar. Cesaret ve kararlılıkla hayatlarını yeniden inşa ettiler. Kültürlerini korudular. Bizimki de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ulusların dokusunu güçlendirdiler. Ve 109 yıl önce bugün başlayan kitlesel zulümlerin bir daha asla tekrarlanmamasını sağlamak için hikayelerini anlattılar.





Bu bizim kutsal yeminimiz olmaya devam ediyor. Bugün ve her gün, Amerika Birleşik Devletleri insan haklarını savunmaya ve hoşgörüsüzlüğe karşı ses çıkarmaya devam edecektir. Nefret ve dehşetin karşısına umut ve şifa ile çıkmaya devam edeceğiz. Ve herkesin onurlu, güvenli ve saygılı bir şekilde yaşayabileceği bir gelecek isteyen herkesin yanında durmaya devam edeceğiz."







