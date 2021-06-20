Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan'daki seçimde dikkat çeken rakam /20 Haziran 2021 22:00

Ermenistan'daki seçimde dikkat çeken rakam

Azeryban'a karşı Karabağ'daki savaşı kaybeden Ermenistan yönetimi seçim kararı almıştı. Bugün sandık başına giden Ermenistan vatandaşları yeni hükümeti belirlemek için oy kullandı. Seçime katılımın ise yüzde 50'nin altında olduğu belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre bugün erken seçimlerin yapıldığı Ermenistan'da oy sayım işlemleri başladı. Seçime katılım yüzde 49,4 olarak açıklandı.

Ermenistan'da bugün yapılan erken seçimlerde oy verme işlemleri sona erdi, sayım işlemine geçildi.

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre seçime katılım oranı yüzde 49,4 oldu.

21 siyasi parti ile 4 seçim blokunun girdiği seçimde Ermenistan Parlamentosu'na 101 milletvekili seçilecek.

25 Nisan'da istifasını sunarak erken seçime gitme kararı alan ve o tarihten beri geçici başbakan olarak görevine devam eden Nikol Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki Ermenistan İttifakı iki büyük rakip olarak görülüyor.

Ülkede hükümeti kurabilmek için parlamentodaki sandalye sayısının yüzde 54'üne sahip olmak gerekiyor.

Eğer seçime katılan taraflardan biri hükümeti kuracak çoğunluğu elde edemezse Temmuz ayında ikinci tur seçime gidilecek.
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