Türkiye EURO 2020’den rekorla ayrıldı!





A Grubu'ndaki son mücadelesinde İsviçre ile karşılaşan Türkiye 3-1’lik skorla kaybetti ve turnuvaya puansız elveda dedi. Şimdiye kadar birçok takımın ve futbolcunun sayısal rekorlar kırdığı şampiyonada Türkiye’de kendi futbol tarihinin en kötü performaslarından birini sergileyerek bir rekor kırmış oldu!

Türk futbolundaki Güneş doğdu ve battı

A Milli Futbol Takımı, 1954 yılından bu yana katıldığı büyük turnuvalar arasında en kötü performansını EURO 2020'de gösterdi. Türkiye, grup aşamasında İtalya, İsviçre ve Galler ile oynadı. 3 maçta 1 gol atan Ay-yıldızlı ekip, 8 gol yiyerek şampiyonaya puansız veda etti. Ayrıca 2002 Dünya Kupası‘nda Türkiye’ye futboldaki en iyi derecesini (3.) elde ettiren Şenol Güneş, bu kez kariyerinin en kötü turnuvalarından birini hanesine yazdırmış oldu.





Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Türkiye’nin tek golünü 62. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. İsviçre'nin gollerini 6. dakikada Haris Seferovic, 26 ve 68. dakikalarda Xherdan Shaqiri attı. Türkiye ile İsviçre arasında oynanan karşılaşmada Bakü Olimpiyat Stadı'nın yaklaşık 30 bin futbolsever tribünde yer aldı. Tribünlerin çok büyük bölümünde Türk ve Azerbaycanlı futbolseverler yer aldı. Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana sallandı.





Türkiye’nin sahadaki nefesi ancak 5 dakika sürdü





Türkiye, şampiyondaki en yüksek performansını İsviçre maçının ilk 5 dakikasında gösterdi. Maçta en fazla gayret eden isim Mert Müldür oldu. Üst üste ataklar yapan ve rakibine daha oyunun başında baskı kuran Ay-yıldızlı ekip Kaan Ayhan, Burak Yılmaz ve Ozan Tufan ile üç kez rakip kalede fırsatlar yakaladı. Ancak 5 dakikanın devamını getiremeyen ve defansta organize olamayan Türkiye 6. dakikada ilk golünü yedi. Zuber'in pasıyla topla buluşan Haris Seferovic'in, ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği akıl dolu vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Maçın kontrolünü biraz geçte olsa elde eden İsviçre, ilk 5 dakikanın telefisini hemen yaptı. Takım olmayı üçüncü maçtada başaramayan Türkiye, doğru düzgün pas dahi yapamadı. İsviçre'nin yaptığı üst üste ataklar 26. dakikada skora yandısı. 2-0. Bu skordan sonra İsviçre daha rahat ve güzel bir futbol oynadı. Bol pozisyon üreten İsviçreli oyuncular, maçtaki kontrolü sağladılar. Türkiye’nin tek golünü ise İrfan Can Kahveci attı. Beraberlik golü için yüklenen Türkiye kontratak sonrasında kalesinde 3. golü gördü.



