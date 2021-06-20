Samanyolu Haber /Spor / Türkiye basketbolda da umduğunu bulamadı /20 Haziran 2021 22:45

Türkiye basketbolda da umduğunu bulamadı

Milliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda umduğunu bulamazken, A Milli Kadın Basketbol Takımı da FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'na veda etti.

SHABER3.COM

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu’nda üçüncü maçında Belçika’ya 63-61'lik skorla kaybetti. Millilerimiz bu sonuçla Avrupa Şampiyonası’na veda etti.

Fransa’nın Strasbourg kentinde oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılarımız Olcay Çakır Turgut, Pelin Derya Bilgiç, Melis Gülcan, Bahar Çağlar Ökten ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başladı. Millilerimiz, Belçika karşısında ilk yarıyı 41-31 geride tamamladı.

A Milli Takımda Kuanitra Holingsvorth 16, Melis Gülcan 15 ve Pelin Bilgiç 13 sayı kaydetti. Belçika’da ise Emma Meeseman 15 sayıyla mücadeleyi noktaladı.
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