Samanyolu Haber /Gündem / Esenyurt'taki tekel bayisinde yaşanan vahşete 'yayın yasağı' /31 Temmuz 2023 19:19

Esenyurt'taki tekel bayisinde yaşanan vahşete 'yayın yasağı'

Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği ve Türkiye'nin gündemine oturan saldırıya ilişkin 'yayın yasağı' getirildi. Yasak talebinin Başsavcılık tarafından geldiği öğrenildi. Gerekçe olarak, yargı gücünün otoritesinin sağlanması gösterildi.

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Gerçek Gündem'in haberine göre Türkiye, Esenyurt'ta bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırı dehşetini konuşmaya devam ediyor. Saldırıda, Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) ise yaralandı.

Saldırının görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Şu ana kadar olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

YAYIN YASAĞI GELDİ

Soruşturma sürerken; olaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı.

Haber Global'in aktardığına göre; iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin başsavcılık tarafından yayın yasağı getirildi.

BAŞSAVCILIK TALEP ETTİ: YARGI GÜCÜNÜN OTORİTE VE TARAFSIZLIĞININ SAĞLANMASI...

Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen yayın yasağı kararında talebin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geldiği belirtildi.

Yasağın gerekçesinde ise şunlar yer aldı:

"Kamu güvenliği, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla yazılı, görsel ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada, sosyal medya ile her tür haber, röportaj, eleştiri ve bu içerikteki yayınlar yapılmasının T.C. Anayasası'nın 26/2 maddesi ile 5187 sayılı Kanun'un 3/2 ve CMK'nın 157/1 maddeleri gereğince yasaklanmasına..."
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