Esenyurt'taki tekel bayisinde yaşanan vahşete 'yayın yasağı'

Haber Global'in aktardığına göre; iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin başsavcılık tarafından yayın yasağı getirildi.





Gerçek Gündem'in haberine göre Türkiye, Esenyurt'ta bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırı dehşetini konuşmaya devam ediyor. Saldırıda, Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) ise yaralandı.Saldırının görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Şu ana kadar olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Soruşturma sürerken; olaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı.Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen yayın yasağı kararında talebin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geldiği belirtildi.Yasağın gerekçesinde ise şunlar yer aldı:"Kamu güvenliği, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla yazılı, görsel ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada, sosyal medya ile her tür haber, röportaj, eleştiri ve bu içerikteki yayınlar yapılmasının T.C. Anayasası'nın 26/2 maddesi ile 5187 sayılı Kanun'un 3/2 ve CMK'nın 157/1 maddeleri gereğince yasaklanmasına..."