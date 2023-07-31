Türkiye'de suç patlaması yaşanıyor

Soruşturma dosyalarındaki şüpheli sayısı ise 12 milyon 688 bin olarak kayıtlara geçti. Bu dosyalar içindeki suç sayısı ise 21 milyon 743 bin olarak tespit edildi. Bu dosyalardaki yabancı uyruklu şüpheli sayısı 411 bin 510. Toplam mağdur-müşteki kişi sayısı ise 8 milyon 773 bini aştı. 2021'de ise soruşturma sayısı 9 milyon 857 bindi. Geçen yıl savcılıkların sonuçlandırdığı dosyalardan 2 milyon 872 binine (yüzde 50,4) takipsizlik kararı verilirken 1 milyon 328 bin soruşturma dosyası (yüzde 35,9'u) ise davaya dönüştü.





Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarında artış

DW Türkçe Esenyurt'taki TEKEL cinayetinin ardından Türkiye'deki suç oranları ile ilgili bir haber yayınladı Habere göre Türk Ceza Kanunu dışındaki özel kanunlar kapsamında işlem yapılan suçlarda ise ilk sırayı 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçu oluşturdu. Bu suçtan geçen yıl 204 bin 813 dosyada 228 bin 733 kişi şüpheli tespit edildi. Karara bağlanan 68 bin davada ise 35 bin 295 kişi suçtan mahkûm oldu.





Koronavirüs pandemisinin henüz tam olarak başlamadığı 2019'da savcılıklar, bu suçtan 2019'da 94 bin soruşturmada işlem yapmıştı. Açılan dava sayısı ise 60 bin 764'tü.





En çok soruşturma mal varlığına karşı suçlarda

Esenyurt'ta basılan TEKEL bayisinde iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı, Türkiye'deki suç oranlarını gündeme getirdi. Adalet Bakanlığı'nın 2022 yılına ilişkin Adalet İstatistikleri'ne göre, Türkiye'de hem soruşturma hem şüpheli hem de dava sayısında artış var. Veriler, soruşturma dosyalarının 2022'de bir önceki yıla göre artış kaydederek 10 milyonu aştığını, şüpheli sayısının ise 12 milyonu bulduğunu gösteriyor. Ceza mahkemelerinde açılan davalar arasında geçen yıl en fazla artış dolandırıcılık, çocukların cinsel istismarı ve hırsızlık suç türlerinde oldu. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan ise 228 bin kişi soruşturma geçirdi.

İstatistiklere göre 2014 yılında 6,9 milyon olan soruşturma sayısı, 2022'de 10 milyon 599 bine yükseldi. Bunların yarısı 2021 yıldan devredilirken 2022'de yeni açılan dosya sayısı 5 milyon 302 bin oldu.





Soruşturma dosyaları arasında en çok suç iddiası mal varlığına karşı işlenen suçlarda (hırsızlık, yağma, mala zarar verme vs.) oldu. Geçen yıl bu suçtan 5 milyon 846 bin kişi şüpheli kayıtlara geçti. Tehdit ve şantaj suçlarını içeren hürriyete karşı suçlardan ise 2 milyon 355 bin kişi hakkında şüpheli işlemi yapıldı. Vücut dokunulmazlığına karşı suçlarda (yaralama, eziyet vs.) da geçen yıl bir milyon 925 bin kişi şüpheli tespit edildi.





Anayasal düzene karşı suçlardan açılan 183 bin soruşturmada işlem gören şüpheli sayısı 239 bin 989 kişi. Cinsel dokunulmazlığa karşı açılan 192 bin 522 suç dosyasında ise şüpheli sayısı 204 bin 825 oldu. Kasten veya taksirle öldürmeyi kapsayan hayata karşı suçlarda da şüpheli sayısı 124 bin.





Terörle Mücadele Kanunu uyarınca geçen yıl 38 bin 910 dosya açıldı, 43 bin 386 kişi şüpheli oldu. Verilere göre 6 bin 266 kişi ise bu davalarda terör iddiasıyla yargılandı.





Ceza mahkemelerindeki dava sayısı 3 milyonu geçti

Geçen yıl ceza mahkemelerindeki dava sayısı 3 milyon 304 bin oldu. Bu sayı 2015 yılında 2 milyon 620 bindi. Bu dosyalarda 3 milyon 523 bin kişi sanık oldu. Ayrıca 7 milyon 607 bin suç bu davalarda kayda girdi.





İstatistiklere göre ceza mahkemelerinde açılan davalar arasında en çok artış 2022'de bir önceki yıla göre dolandırıcılık, çocukların cinsel istismarı ve hırsızlık suç türlerinde. Geçen yıl dolandırıcılık yüzde 41, çocukların cinsel istismarı yüzde 33, hırsızlık yüzde 30, uyuşturucu yüzde 25, yağma yüzde 23, kasten öldürme yüzde 17, kasten yaralama yüzde 11 oranında arttı.





Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçunda ise bir önceki yıla göre yüzde 32,0 oranında azaldı.