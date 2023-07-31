Esenyurt’ta tekel bayisine saldıranların tamamı yakalandı

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.'den sonra T.Ö. ve A.Ö.’nün de yakalandığını duyurdu.



YAKALANMAMAK İÇİN SAÇ VE SAKAL TIRAŞI OLMUŞ



Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, saldırganlardan birinin tanınmamak için saç ve sakal tıraşı olduğu görülüyor.



“ŞÜPHELİLERİN TAMAMI GÖZALTINDA”



Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları belirtti:



* “Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden (T.Ö.) ve (A.Ö.) de yakalandı.



* İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.'den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında.



* Bu konu ile ilgili sosyal medya paylaşımda bulunan 35.368 hesap arasından 9.220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 2898'inin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik.



* Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın. Güvenlik güçlerimiz toplum düzenini bozanları, suç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır



* Suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir.”



