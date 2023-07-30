Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Esenyurt'taki tekel bayisi vahşetini konuşuyor! /30 Temmuz 2023 09:14

Türkiye Esenyurt'taki tekel bayisi vahşetini konuşuyor!

İstanbul Esenyurt'ta 'Teksas'ı aratmayan bir dehşet yaşandı. İlçede bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) ise yaralandı. Saldırının görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisinde iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin ise yaralandığı silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde hepsi silahlı 4 kişinin işyerine girdiği, kasada duran bayi çalışanını sıkıştırıp tehdit ederek darp ettikleri, kafasında şişeler kırarak işkence ettikleri görüldü.

KURŞUN YAĞDIRDILAR
29 Temmuz gecesi saat 00.15 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki tekel bayine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler araçla Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen'nin bulunduğu tekel bayisine geldi.

Tekel bayisindeki üç kişiyi tehdit etmeye başlayan saldırganlar, önce işkence yapmaya başladı ardından yanlarında getirdikleri silahlarla Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen, Yusuf Erzen'e kurşun yağdırıp kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen'nin hayatını kaybettiği, Yusuf Erzen'nin ise yaralandığını belirlendi. Ağır yaralanan Erzen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kaçan saldırganları yakalamak için inceleme başlattı. Aynı tekel bayisine iki ay önce de benzer bir silahlı saldırı yapıldığı ancak ölü ve yaralanın olmadığı öğrenildi.

ÖZGÜR AYBAŞ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise sosyal medya hesabından saldırının videosunu paylaştı. Aybaş, "Tekel bayisi meslektaşımıza yapılan saldırı anı ülke Teksas’a döndü resmen" dedi.

Aybaş'ın paylaştığı görüntüye göre, 3 kişi iş yerindeyken 4 kişi içeri giriyor. Yeşil tişörtlü saldırgan ile bayi çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin "Babanı çağır konuşalım" dediği duyuluyor. İş yeri çalışanı ise “Şimdi böyle niye geldiniz, bana bir söyleyin” diye yanıt veriyor. Saldırganlardan biri ise “Sen bilmiyor musun?” diyor.

Yeşil tişörtlü saldırganın bayi çalışanının omzunu sıkmasının ardından arbede başlıyor. Yeşil tişörtlü saldırgan, kasa duran işyeri çalışanını sıkıştırıp tehdit ederek dövüyor. Araya diğer saldırganlar giriyor, çalışanın kafasında şişeler kırarak işkence ediyor.

Arbede sırasında bayi çalışanı ise kasada bulunan silahı alarak yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar yeniden şişeleri kırarak çalışana saldırıyor.

Arkadan gelen beyaz gömlekli saldırgan ise yanında bulunan silahı çıkararak önce bayi çalışanına defalarca ateş ediyor, ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor. Saldırganlar ellerindeki silahlarla bayiden kaçıyor.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL
Esenyurt'taki dehşet, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Twitter'da #Esenyurt etiketi gündemde ilk sıraya yerleşirken; aralarına ünlü isimlerin de dahil olduğu binlerce sosyal medya kullanıcısı yaşananlara tepki gösterdi.
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