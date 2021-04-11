Eski AKP’li isyan etti: ‘Zehir zıkkım olsun; ben ekmek yiyemiyorsam, sorumlusu Erdoğan’dır’









Kendisinin eski AKP’li olduğunu söyleyen bir hurda toplayıcı vatandaşın, “”4 dönem AKP’ye oy verdim, zehir zıkkım olsun. Ben hurdacılık yapıp ekmek yiyemiyorsam, sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır” ifadeleri dikkat çekiyor.





YOL TV’nin YouTube kanalında yayınlanan videoda, Ankaralılara Cumhurbaşkanlığı seçimlerini sordu. Eski AKP’li vatandaş durumunun çok kötü olduğunu belirterek yoldan geçenleri çevirip ceplerini göstertti. Birçok kişi ceplerinin boş olduğunu belirtti.





Hurdacı olan vatandaş şöyle konuştu: “4 dönem AKP’ye oy verdim, zehir zıkkım olsun. Ben hurdacılık yapıp ekmek yiyemiyorsam, sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır.”