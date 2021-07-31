Samanyolu Haber /Gündem / Eski askeri öğrenciler AİHM önünde adalet arıyor /31 Temmuz 2021 18:21

Eski askeri öğrenciler AİHM önünde adalet arıyor

Avrupa'nın farklı şehirlerinden gelen eski askeri öğrenciler, Türkiye'de askeri okulların kapatılışının 5. yıl dönümü sebebiyle AİHM önündeki 'tutuklu Harbiyeliler' için eylem yaptı.

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

Askeri öğrencilerin haksız bir yargılamaya maruz kaldığını belirten eylemciler, devre arkadaşlarına ait yüzüklerini AİHM’in kapısına bıraktı.

Öğrenciler, Harbiyelileri hatırlatmak için 100’den fazla askeri öğrencinin fotoğrafını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin demir parmaklıklarına astı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, müebbet hapis cezası alan askeri okul öğrencileri 2016’dan bu yana cezaevinde.

355 askeri öğrenciye “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan TCK 309/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası verildi.
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