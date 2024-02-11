Samanyolu Haber /Dünya / Eski başbakan, 70 yıllık eşiyle birlikte 'çifte ötanazi'yi seçti /11 Şubat 2024 11:49

Eski başbakan, 70 yıllık eşiyle birlikte 'çifte ötanazi'yi seçti

Hollanda'da 1977-1982 yılları arasında başbakanlık yapan Dries van Agt ve 70 yıllık eşi Eugenie, ötanazi yoluyla hayatlarına son verdiler.

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Hollanda'nın eski başbakanlarından 93 yaşındaki Dries van Agt, eşi Eugenie ile ötanazi yoluyla yaşamlarına son verdi. The Guardian'ın aktardığına göre, çiftin geçen pazartesi günü gerçekleşen ölümü, Hollanda'da giderek artan 'ikili ötanazi' eğiliminin bir parçası olarak görülüyor.

Hollanda medyasına göre, 1977-1982 yılları arasında başbakanlık yapan ve Hıristiyan Demokrat Partisi'nin ilk lideri olan Van Agt'ın Katolik olduğunu ancak 70 yıllık eşi Eugenie ile birlikte 'her zaman kendi yolunu seçtiğini' yazdı. 'İkili ötanazi' ilk kez 2020 yılında tüm vakaların gözden geçirilmesi sırasında, 26 kişiye partnerleriyle aynı anda ötanazi uygulandığında kaydedildi. Bu sayı 2021'de 32'ye, 2022'de ise 58'e yükseldi.

Van Agt'ın kurduğu Filistin yanlısı bir grup olan Haklar Forumu, ikilinin ölüm haberini 'birlikte ve el ele' başlığıyla duyurdu. Haklar Forumu'nun Direktörü Gerard Jonkman, her ikisinin de çok hasta olduğunu ancak 'birbirleri olmadan yaşayamayacaklarını' söyledi.

Hollanda'da yılda yaklaşık 1000 kişinin ötanazi isteğini yerine getiren Expertisecentrum Euthanasie'nin sözcüsü Elke Swart, çiftlerin 'yardımlı ölüm' taleplerinin birlikte değil, bireysel olarak değerlendirildiğini bildirdi. Swart, "Buna ilgi artıyor ama hala nadir" dedi.

Dries van Agt, yıllarca liderliğini yaptığı hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Parti'nin Filistin karşıtı politikalarına tepki göstererek, 2021 yılında istifa ettiğini açıklamıştı. Dries van Agt, aktif politikayı bıraktıktan sonra kendisini Filistin mücadelesine adadı. Bu nedenle sık sık eleştirilen Hollandalı politikacı, "Ben anti-Semitist değilim. İsrail'in var olma hakkını inkar etmiyorum. Ancak bu ülke ciddi ve sıklıkla uluslararası hukuku ihlal ediyor. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi ile İşkence Sözleşmesi'ni ihlal ediyor" demişti. 
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