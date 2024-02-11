Ruslar Antalya'dan ayrılıyor: Dubai'den pahalı

Yabancı turistlerin tatil için sık tercih ettiği Antalya'da çok sayıda Rusya ve Ukrayna vatandaşı ikamet ediyor. Antalya'da 2020 yılında 94 bin olan yerleşik yabancı nüfus 2021'de 136 bin 946'ya, 2022'de 172 bin 487'ye yükseldi.







Rusya ve Ukrayna'dan özellikle iki ülke arasındaki savaşla birlikte artan göç nedeniyle Antalya'da konut ve kira fiyatları astronomik düzeyde arttı.





Artan fiyatlarla birlikte, Rusya ve Ukrayna'dan gelenlere evlerini yüksek rakamlara kiralamak isteyenler kiracıları evden çıkarttı ya da mahkemelik oldu.





40 BİN KİŞİ ANTALYA'DAN AYRILDI



Gazete Duvar'da yer alan habere göre, son zamanlarda Antalya'da konut fiyatlarında dolar bazında yaşanan artışlar, 2023 yılında Rusya ve Ukrayna'dan gelen göçmenleri de etkiledi.







Antalya'da konut ve kira fiyatlarındaki artışı durdurmak amacıyla 10 mahallenin yabancıların ikamet iznine kapatılması, diğer mahallelerde de ikamet izni bitenlerin sürelerinin uzatılmaması nedeniyle Ruslar, başka ülkelere göç etmeye başladı.





Son 1 yılda Antalya'daki yerleşik yabancı nüfusta 40 bin azalma yaşandı.





'RUSLAR RET VERİLMESİNİ ANLAMIYOR'



Konyaaltı'nda Rusya'dan gelen çocuklara eğitim verilen Uluslararası Eduant Rus Okulu'nun sahibi Viktor Bikkenev, savaş sonrası iki ülkeden Antalya'ya yoğun göç yaşandığını belirtti.







Antalya'nın ne kadar sevildiğine vurgu yapan Bikkenev, “Antalya çok güzel, dünyada belki ikinci bir kent yok böyle. Halk sıcakkanlı. Ruslar Antalya'yı seviyor. İnsan kolay kolay terk etmez ama son dönemde ikamet izinleriyle ilgili Göç İdaresi'nden ret gelmeye başladı. Bizim okulda da yarıya yakın azalma var. Tabi Ruslar ret verilmesini anlamıyor. Diyorlar ki, 'Biz burada ev alıyoruz, her yere para harcıyoruz. Türkiye'ye para getiriyoruz. Yurt dışından parayla geliyoruz. Bu para burada kalıyor.' Bu durumu anlamıyorlar" dedi.





ANTALYA'DAN AYRILANLARIN ÇOĞUNUN TERCİHİ DUBAİ OLDU



Savaş sonrası Rusya'da asker alımına başlanılmasıyla aşırı göç olduğunu anlatan Bikkenev, “Şimdi bunun tersi, gidiş oluyor. İnsanlar mecburen gidiyor. Çoğu Dubai'ye gitti. Dubai'de öyle bir sıkıntı olmadığını söylüyorlar. Avrupa'da bazı ülkeler sıkıntısız. Mesela Sırbistan alıyor. İstediği kadar kalabiliyor, iş bulabiliyor. Hırvatistan da aynı. Bazı ülkeler iyi görüyor Rusların gelmesini. Çünkü onlarla birlikte belli bir miktar para da gelebiliyor. Ruslar ayrıca Tayland, Bali, Maldivler’e gidiyor" diye konuştu.







'ANTALYA'DA DENİZE SIFIR EV MİAMİ İLE AYNI YA DA DAHA PAHALI'



İkamet izinlerinin uzatılmaması, yeni izinler verilmemesi ve emlak fiyatlarının çok yüksek olması sebepli yoğun göç yaşandığını, bu durumun bölgedeki fiyatları da düşürdüğünü söyleyen Bikkenev, “Şimdi tam tersi oldu. Ruslar giderken fiyat da düşüyor. Emlakçıyla görüşüyoruz, satış yok hiç. Antalya'da denize sıfır ev Miami ile aynı ya da daha pahalı olmuş. Arkadaşım Dubai'de Burj Khalifa'nın yanında evi 1 milyon dolara zor satmış. Antalya'nın fiyatları 1 milyon dolardan başlıyor. Yani anormal yükselmiş. Şimdi ise tam tersi, bir tane ev satılmıyor, fiyat da düşüyor. Göç İdaresi de ikamet izin vermeyince insanların yapabilecek bir şeyi yok" ifadelerini kullandı.







2022'nin kasım ayında Rusya'dan Antalya'ya gelen iki çocuklu Tsidenova ailesi, önceki günlerde oturum izinlerinin uzatılmaması nedeniyle Antalya'dan Dubai'ye taşındı.







1,5 yıl Konyaaltı'nda ikamet ettiklerini belirten Elena Tsidenova, Uncalı Mahallesi'nde 1500 dolar kira ödediklerini, şu an Dubai'de 1500 dolara daha lüks bir evde oturduklarını dile getirdi.





Tsidenova, Antalya'da ikamet izni uzatılmadığı için ayrılmak zorunda kaldıklarını kaydetti.





BAZI BÖLGELERDE YENİ OTURUM İZNİ VERİLMİYOR



Konyaaltı'nda emlakçı Zehra Arslan, genel olarak yabancılara konut satışı üzerine çalıştıklarını belirterek, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası iki ülkeden yoğun talep olduğunu, gelenler kolaylıkla ikametgah izni alabilirken şimdi çok zorlaştığını dile getirdi.







Arslan, “Yani süreç gitgide zorlaşıyor. Bir de Hurma, Liman ve Sarısu mahallelerinde yabancılara ikametgah verilmiyor. Daha önce Liman bölgesinde ikametgah almış bir yabancı, başvurup ikametgahını uzatabiliyor ama Türkiye'ye yeni gelmiş ve Liman bölgesinde daire satın alıp ikametgahı almak isteyince izin verilmiyor" dedi.





DAİRE FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ



Arslan, son dönemde Antalya'da ikamet eden yabancı sayısındaki düşüşün emlak sektörünün yanı sıra kafe, restoran ve diğer birçok sektöre yansıdığını dile getirdi.







Antalya'nın yabancılar için Avrupa ve Dubai'den daha pahalı bir şehir olmaya başladığını ifade eden Arslan, sözlerini şöyle noktaladı:





"O yüzden insanlar o tarafları tercih ediyor. Örneğin bizde yüzde 50 oranında düşüş yaşandı. Yabancılara oturumun verilmesi zorlaştırıldığı için artık insanlar daire fiyatlarında düşüşe gitmeye başladı. O yüzden çok büyük indirimler yapılıyor. Özellikle yeni projelerde veya daire kiralamalarında yine indirimler yapılıp daha makul fiyatlara çekiyorlar. Yaklaşık yüzde 15- 25 civarında düşüş var" diye konuştu.