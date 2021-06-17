Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy için hapis istemi

Paris Ceza Mahkemesi, 2012'deki cumhurbaşkanlığı kampanyasındaki aşırı harcamaları nedeniyle yargılandığı davada, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin altı ay hapsini istedi.





Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, mart ayında, yolsuzluk suçundan 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.





Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2020'de bir hakime rüşvet vermekle suçlanmış, 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.





Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'deki cumhurbaşkanlığı kampanyasındaki aşırı harcamaları nedeniyle Paris Ceza Mahkemesi'nde 13 sanıkla birlikte yargılandı. Fransız savcılar eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için kampanya finansmanı davasında altı ay hapis cezası talep etti.





Tartışmalar boyunca, UMP'nin (şimdi Les Républicains) eski yöneticileri ve toplantılarını organize eden Bygmalion, kampanya yöneticisi, muhasebeciler, inkar etmese bile suçlarını en aza indirmeye çalıştılar.





Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy duruşmalara katılmadı.