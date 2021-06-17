Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ve ABD, Kabil Havalimanı için anlaştı iddiası /17 Haziran 2021 22:36

Türkiye ve ABD, Kabil Havalimanı için anlaştı iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede Kabil Havalimanı'nın güvenliği konusunda bir anlaşmaya vardığı belirtildi.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta yaptıkları görüşmede, Kabil Havaalanının güvenliğini Türkiye'nin sağlaması konusunda anlaştığını açıkladı.

Sullivan, Erdoğan ile Biden'ın görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Sullivan, S-400 konusunda bir anlaşmaya varılamadığını belirtirken, "Biden ve Erdoğan S-400 konusunu konuştu. Bir çözüme varılmadı ama diyalog devam edecek" dedi.

Kabil'deki havalimanında güvenliği sağlama konusunda uzlaşmaya varıldığını belirten Sullivan, şu ifadeleri kullandı:

"Biden ve Erdoğan, Türkiye'nin Afganistan'da havalimanının güvenliğini sağlama taahhüdünü ele aldı.

Taliban'ın Türkiye'nin Afganistan'daki rolü hakkında kamuya açık yaptığı açıklama, şu anki sürdürülen çabaları engellememeli.

ABD, Türkiye'nin Afganistan'da güvenlik yardımı sağlayamadığı yerlerde durumun nasıl idare edileceği konusunda planlamalar yapıyor."
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