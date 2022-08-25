Samanyolu Haber /Gündem / Eski İngiliz büyükelçi Myanmar’da gözaltına alındı /25 Ağustos 2022 11:27

Eski İngiliz büyükelçi Myanmar’da gözaltına alındı

İngiltere’nin eski Myanmar Büyükelçisi Vicky Bowman, Myanmarlı bir sanatçı olan eşiyle birlikte dün gözaltına alındı.

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İngiltere'nin eski Myanmar Büyükelçisi Vicky Bowman, Yangon kentinde gözaltına alındı.

Halen ülkede Myanmar Sorumlu İş Merkezi isimli bir kurumu yöneten eski İngiliz elçi, Myanmarlı bir sanatçı olan eşiyle birlikte dün gözaltına alındı.

Reuters, eski elçinin neden gözaltına alındığının bilinmediğini aktardı. Ülkedeki İngiltere Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, “Myanmar'da bir İngiliz kadının gözaltına alınmasından dolayı endişeliyiz. Yerel makamlarla temas halindeyiz” denildi.

Bowman, 2002-2006 yılları arasında İngiltere'nin Myanmar Büyükelçisi olarak görev yapmıştı ve uzun yıllardır ülkede yaşıyor.

Myanmar ordusu geçen sene 1 Şubat'ta seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle darbe yapmış ve 10 yıllık demokrasi sürecine son vermişti. Darbe sonrası protestolarda çok sayıda kişi tutuklanmıştı.
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