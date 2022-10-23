Eski MHP'li isim Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu

Kubat, Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaşarak, "Millet yolunda hizmetten kaçmayan, doğruluğuna, dürüstlüğüne, iyiliğine kalbi gönülden inandığım; Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun tensipleriyle 'Genel Başkan Danışmanlığı' sorumluluğunu almış bulunuyorum" dedi.







Eski MHP'li bir ismin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atandığı belirtildi.Bir dönem MHP’nin eski Ankara il yöneticisi olduğu belirtilen Ramazan Kubat, sosyal medya üzerinden de yaptığı bir açıklamayla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atandığını duyurdu.MHP’nin eski Ankara il yöneticisi Ramazan Kubat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atandığını duyurdu.