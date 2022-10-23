Eski MHP'li isim Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu

Bir dönem MHP’nin eski Ankara il yöneticisi olduğu belirtilen Ramazan Kubat, sosyal medya üzerinden de yaptığı bir açıklamayla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atandığını duyurdu.
Evrensel'de yer alan habere göre MHP’nin eski Ankara il yöneticisi Ramazan Kubat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atandığını duyurdu.
Kubat, Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaşarak, "Millet yolunda hizmetten kaçmayan, doğruluğuna, dürüstlüğüne, iyiliğine kalbi gönülden inandığım; Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun tensipleriyle 'Genel Başkan Danışmanlığı' sorumluluğunu almış bulunuyorum" dedi.