144 yıllık İstanbul Barosu'nda bir ilk

İstanbul Barosu seçimlerinde Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubunun adayı Filiz Saraç başkan oldu. Sonuçların ilan edilmesinin ardından, "Hak, hukuk, adalet" ve "İlk kadın başkan Filiz başkan" sloganları atıldı.Dünyanın en kalabalık barosu niteliğini taşıyan İstanbul Barosu'nun 52’nci Genel Kurulu Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimleri 7 bin 96 oy alan Filiz Saraç kazandı. Saraç böylece 144 yıllık İstanbul Barosunun ilk kadın başkanı oldu.