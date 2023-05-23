Samanyolu Haber /Gündem / Eski MHP'li isimden çok sert 'Sinan Oğan' çıkışı /23 Mayıs 2023 15:31

Eski MHP'li isimden çok sert 'Sinan Oğan' çıkışı

Eski MHP'li Cemal Enginyurt, o fotoğrafı hatırlatarak Sinan Oğan'a yüklendi: MHP'nin kapısının içinden giremez

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Günlerdir ikinci turda izleyeceği tutum merak konusu olan Sinan Oğan, yaptığı basın açıklamasıyla Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini resmen açıkladı.


Oğan, "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" dedi.

Oğan'ın kararı gündemdeki yerini korurken; son olarak Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, FOX TV canlı yayınında konuştu.

MHP'de 40 yılının geçtiğini belirten Enginyurt, Sinan Oğan için "Gelecekte MHP genel başkanı olabilir" iddialarına karşı çıktı.

"BIRAK GENEL BAŞKANLIĞI..."
Enginyurt, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ndeki x-ray cihazına Sinan Oğan'ın fotoğrafını koymuşlardır, Sinan o partide kapıdan içeri giremez! Bırak genel başkanlığı... Bir daha söylüyorum MHP genel merkezinde Sinan'ın resmi vardır! Ülkücüler, Türk milliyetçileri, MHP, öyle herkesin genel başkan olacağı bir yer değildir" dedi. 

"O hassasiyetler sayesinde MHP, Türkiye'de en fazla siyaset sahnesinde olan bir partidir" diyen Enginyurt, "Orada lidere sadakat esastır. Ben Bahçeli'den tepki bekliyorum, Allah var! Ama MHP'liler hemen sahiplendi, nasıl oluyor anlamıyorum" ifadelerini kullandı. 

"Ben şimdi MHP'yi eleştirsem bu doğru olmaz" sözlerini kullanan Enginyurt, "Benim orada 40 senem geçti. Şimdi eleştirsem bana demezler mi sen adam mısın diye. Seneler boyu orada siyaset yaptım. Siyasette omurgalı olmak lazım" değerlendirmesinde bulundu.
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