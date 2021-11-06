Eski MİTçi Eymür’ün işkence itirafları yargıya taşındı

Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, T24’ten Gökçer Tahincioğlu’na yaptığı açıklamada uyguladığı işkenceleri kabul edip, şahit olduğu işkence yöntemlerini de anlattı. Kamuoyunda bu açıklamalara tepki gelirken, Türkiye İnsan Hakları Vakfı konuyu yargıya taşıdıklarını açıkladı.





EYMÜR’ÜN YAPTIĞI AÇIK BİR İTİRAF

Eymür’ün açıklamasının Türkiye’de yaşanmış olan ağır insan hakları ihlalleri/suçları konusunda açık bir itiraf/delil niteliğinde olduğunu belirten Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın açıklamasında, Türkiye’nin de altına imza attığı Birleşmiş Milletler (BM) İşkence ve Diğer Zalimane Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme, insanın sahip olduğu onur ve değeri korumak için işkenceyi mutlak olarak yasakladığının altı çizildi.





HİÇ BİR DURUM İŞKENCEYE GEREKÇE GÖSTERİLEMEZ

Ne harp hâli ne de bir harp tehdidinin, dâhili siyasî istikrarsızlık veya herhangi başka bir olağanüstü hâlin, işkencenin uygulanması için gerekçe gösterilemeyeceğini belirten Vakıf, “Hal bu kadar açık iken, Mehmet Eymür’ün doğrudan kendisi ve içinde yer aldığı yapılar ile ilgili itiraf/delil niteliğindeki bu açıklamaları, tek tek işkence görenler kadar tüm toplumun vicdanında da derin yaralar açmakta ve adalet duygusunu onarılmaz biçimde tahrip etmektedir” denildi.





HUKUKİ GİRİŞİMLERDE BULUNULDU

İşkence suçlarında zaman aşımının söz konusu olmadığını hatırlatan vakfın açıklamasında, “Başta işkence olmak üzere diğer ağır insan hakları ihlalleri/suçları ile ilgili yapılan itirafları delil kabul ederek Mehmet Eymür ve silsile içindeki tüm sorumlular/failler hakkında etkili ve bağımsız bir soruşturma sürecini başlatılmasına yönelik gerekli hukuki girişimlerde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.