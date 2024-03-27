Samanyolu Haber /Gündem / Eski ortaktan Erdoğan'a sert sözler: Kibirli, Rüşvetçi, Harama bulaşmış /27 Mart 2024 19:17

Eski ortaktan Erdoğan'a sert sözler: Kibirli, Rüşvetçi, Harama bulaşmış

Erbakan, eski ortağına yönelik eleştirilerini sürdürüyor. YRP lideri, son olarak Erdoğan'a "Sadaka ekonomisini artık bırakın. Biraz da 'önce imtiyazlılar' demek yerine 'önce millet' deyin" sözleriyle seslendi. Erbakan, mevcut belediye yönetimleri hakkında sert sözler sarf etti.

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri mitinginde konuştu.

Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısının 516 bin 800'e çıktığını söyleyen Erbakan "Seçim yaklaşırken günde 5 bin üye kaydediyoruz. 516 bin 800 ne demek? Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti'yi de üye sayısı bakımından geride bıraktık. Türkiye'nin üye sayısı bakımından 3'üncü büyük siyasi partisi olduk" dedi.

"RÜŞVET, KİBİR HARAM... MİLLETİMİZ USANDI"

Vatandaşların tercihlerini değiştirdiğini de savunan Erbakan, şunları söyledi:

* Milletimiz neden Yeniden Refah'a koşuyor? Çünkü artık değişim istiyor. Adaletsizlikten, çifte standarttan, faizden, borçtan, kibirden, rantçı belediyecilikten, vergiden,  zamdan, enflasyondan hayat pahalılığından, fakirlikten, yoksulluktan, açlık sınırının altındaki maaşlardan bütün bunlardan bunalmış ve elbette ki faturaları ve ev kirasını ödeyememekten bunalmış ve Yeniden Refah’a koşuyor.

- Kibirli, rüşvetçi, millete tepeden bakan, belediye bütçesini borca ve faize batıran, israfa, lükse, şatafata düşkün milletin derdiyle dertleneceğine, makam aracının markası ve modeliyle uğraşan, millete hizmet yapacağına makam odasının mobilyalarını değiştirmekle uğraşan, vatandaşa değil yandaşa çalışan, sokakta garibanın tezgahına müsaade etmeyen ama kendi rant tezgahına kimseyi dokundurtmayan kendisini, milletin efendisi zanneden, millete tepeden bakan, alın terinin, emeğin hakkını vermeyen, helale haram bulaştırmış, ihaleye fesat karıştırmış, belediyeye rüşvet bulaştırmış, böyle bir belediyecilik anlayışı artık milletimizin bıkıp usandığı bir anlayıştır.

"İKTİDARIN GÖREVİ SADAKA DAĞITMAK DEĞİL"

Ekonomiye değinen Erbakan, şöyle devam etti:

- Erbakan Hoca Milli Görüş ekonomisiyle, adil ekonomik düzenle paylaşımda adaleti sağladı. Önce millet, önce ezilenler, önce mazlumlar anlayışıyla bu milletin hakkı olan imkanı millete verdi. Yüzde 320 maaş zammı verdi. 320 maaş zammı demek, bu ay 10 bin lira alan emeklinin önümüzdeki ay maaşının 42 bin lira olduğunu görmesi demek. 2028'de yine geleceğiz. Milli görüşle, yine Refah'la o 10 bin lirayı 42 bin liraya çıkaracağız.

- İktidarların görevi, millete odun, kömür, makarna ve sadaka dağıtmak değildir. İktidarın görevi milletin alım gücünü refah seviyesini arttırmaktır. Sadaka ekonomisini artık bırakın. Biraz da önce imtiyazlılar demek yerine önce millet deyin. Şu israfa ve faize giden paraları imtiyazlılara aktardığınız milyarlarca doları, biraz da şu millete aktarın, biraz da 'önce millet' deyip şu milletin yüzünü güldürün. Şimdi de kurtulmak için aynısının yapılması lazım.
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