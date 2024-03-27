Samanyolu Haber /Gündem / Yeni araştırma: Kahve, erken ölüm riskini azaltıyor.. /27 Mart 2024 19:26

Yeni araştırma: Kahve, erken ölüm riskini azaltıyor..

Hollanda'da bin 719 kişi arasında yapılan gözlemsel bir çalışma, günde en az iki fincan kahve tüketen kolorektal kanserli hastalarda, hastalığın gelecekte nüksetme ihtimalinin daha düşük olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca araştırmaya göre kahve erken ölüm riskini de azaltıyor.

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Yapılan araştırmalar kahve ile ilgili hergün yeni bir bilgi ortaya koyuyor. Kahvenin insan vücudu üzerindeki etkileri araştırılmaya devam ediliyor. Hollanda'da bin 719 kişi arasında yapılan gözlemsel bir çalışma da kahve ile ilgili önemli bir veriyi ortaya koyuyor.

Bu çalışmaya göre günde en az iki fincan kahve tüketen kolorektal kanserli hastaların gelecekte hastalığın nüksetme ihtimalini düşürüyor.
Günde birkaç bardak kahve içmek de erken ölüm olasılığını azaltıyor gibi görünüyor.


Bu durumun, analizin dışında bırakılan bağırsak kanserinin son evreleri dışındaki tüm hastalar için geçerli olduğu tespit edildi.

Bağırsak kanserinin, hastaların yüzde 30'una kadar tedaviden sonra yeniden ortaya çıktığı belirtiliyor.

Bu, Hollanda'daki son bulguların daha büyük çalışmalarla doğrulanması durumunda, kahvenin bir gün bazı kanser hastaları için hayat değiştiren bir ilaç olarak tanınabileceği anlamına geliyor.

Araştırma sonuçlarına göre, günde iki fincandan az kahve içen kolorektal kanser hastalarıyla karşılaştırıldığında, günde en az beş fincan kahve içenlerin, önümüzdeki altı yıl içinde hastalıklarının tekrarlama ihtimali yüzde 32 daha düşük.

Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibine göre, aynı zaman diliminde, bir hastanın ne kadar kahve içtiği ile herhangi bir nedenden ölme riski arasında da gözle görülür bir bağlantı var.

Söz konusu çalışma, kahve içmenin bağırsak kanseri hastalarında sadece hayatta kalma oranlarını değil, hastalığın nüksetme oranlarını da nasıl etkilediğini inceleyen ilk çalışmalardan biri
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