Samanyolu Haber /Gündem / Eski Pakistan Başbakanı İmran Han 5 yıl süreyle siyasetten men edildi /09 Ağustos 2023 10:43

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han 5 yıl süreyle siyasetten men edildi

Pakistan Seçim Komisyonu, yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunarak tutuklanan eski Başbakan İmran Han'ın siyasetten 5 yıl süreyle men edilmesine karar verdi

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Pakistan Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, eski Başbakan İmran Han'ın mahkeme tarafından yolsuzluktan suçlu bulunduğuna işaret edilerek, ilgili yasalar uyarınca eski başbakanın siyasetten 5 yıl süreyle men edilmesine karar verildiği belirtildi.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, başbakanlığı döneminde aldığı 490 bin dolar değerindeki hediyeleri satmaktan ve görevini kötüye kullanmaktan Han'ı suçlu bulmuş ve hakkında tutuklama kararı vererek 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Pakistan polisi, mahkeme kararıyla Han'ı Lahor şehrindeki evinde 5 Ağustos'ta tutuklamıştı.

İmran Han hükümeti 10 Nisan 2022'de düşmüştü
Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan 2022'de düzenlenen oylamada, 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti. 
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