Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel istifa etmeye hazırlanıyor, Adaylık için Anadolu turuna çıkacak /09 Ağustos 2023 10:07

Özgür Özel istifa etmeye hazırlanıyor, Adaylık için Anadolu turuna çıkacak

CHP'deki karmaşa sürüyor. "Değişimcilerin" adayı olacağı konuşulan CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Anadolu turuna çıkacağı iddia edildi.

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CHP’de kurultay takvimi yaklaşırken CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in görevinden istifa edip kurultay için Anadolu turuna başlayacağı iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre Özel, bu ay içinde grup başkanlığı görevinden istifa edecek. İstifa etmesinin ardından Özel'in, kurultay çalışmaları kapsamında Anadolu turuna çıkarak parti örgütüyle bir araya gelmeyi planladığı öne sürülüyor. Öte yandan Özel ve değişimcilerin bu planla, “İmamoğlu’nu 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde ‘CHP’nin cumhurbaşkanı adayı’ göstermeyi hedeflediği” de iddia ediliyor.

Özel’in Anadolu turunu seçim bölgesi Manisa’dan başlatacağı kulislerde konuşuluyor. Bunun yanı sıra Manisa il yönetiminin istifalar sonucu düşmesi kulislerde yeni bir tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu, önceki gün yapılan MYK toplantısında Manisa il başkanlığına yeni yönetiminin atanması için yetki aldı. Ardından Kılıçdaroğlu, il başkanlığına eski Manisa il başkanı Semih Balaban’a yakın isimlerden olan Kuyumcu’yu atadı. Balaban ile Özel’in arasının iyi olmadığı biliniyor. Bu açıdan duyum kulislerde, “Özel’in önceki il, ilçe ve mahalle kurultaylarında Balaban’a karşı başarı kazanamaması” anımsatılarak “Kılıçdaroğlu’nun Özel’e karşı yaptığı bir hamle” olarak değerlendirildi.

Ancak Özel’in özellikle Adana ve Osmaniye’de etkili olduğu belirtilirken “değişim” ekibinin “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olabileceği” de gündemde. 
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