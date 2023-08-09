Samanyolu Haber /Gündem / Pasaportununa el konulan Hakan Atilla'dan İçişleri Bakanlığı’na dava /09 Ağustos 2023 10:04

Pasaportununa el konulan Hakan Atilla'dan İçişleri Bakanlığı’na dava

Mayıs ayında yurt dışına çıkarken pasaportuna el konan Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı ve eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla karara karşı İçişleri Bakanlığı'na dava açtı.

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ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, pasaportunun el konulması kararına karşı İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

Atilla, 1 Mayıs’ta yurt dışına çıkış yaparken pasaportuna el konulduğunu duyurmuştu. Atilla’nın pasaportuna el konulmasının üzerinden üç ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen kendisine olayın gerekçesinin ne olduğu bildirilmedi.

10Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre; Atilla, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.
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