Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde infaz girişimi: Saldırganlar, “Halisdemir’in intikamını aldık” deyip, köpek gibi ulumuş! /09 Ağustos 2023 09:10

Cezaevinde infaz girişimi: Saldırganlar, “Halisdemir’in intikamını aldık” deyip, köpek gibi ulumuş!

Elazığ Cezaevi’nde gece yarısı gerçekleşen ‘infaz’ girişiminin ayrıntıları belli olmaya başladı. Saldırganların, eylem sırasında, “Biz derin devletiz. Ömer Halisdemir’in intikamını aldık.” diye bağırdığı ve ardından köpek gibi uluduğu öğrenildi.

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Mağdur yakınlarının aktardıklarına göre saldırıyı gerçekleştirenler Gültekin Alan ve Fırat isimli iki adli tutuklu. Gültekin Alan’ın ‘mafya’ olduğu, daha önce Diyarbakır Cezaevi’nde kaldığı belirtiliyor. Kendisini ‘Ülkücü Mafya’ olarak tanımlayan Alan’ın, daha önce kaldığı cezaevlerinde 15 Temmuz’un darbe olduğuna inanmadığını, Cemaat’in masum olduğunu söylediği öğrenildi.

İrem Demirkale isimli sosyal medya kullanıcısının, mağdur yakınlarından edindiği bilgileri aktardığı paylaşımlarına göre şahıslar, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra ‘köpek’ gibi ulumuş. Demirkale, şunları yazdı:

Babamın davasından Elazığ’da tutuklu olan 2 kişi bugün yapılan açık görüşte eşlerine saldırıyı yapanların Gültekin Alan ve Fırat isimli bir mahkumun olduğunu söylemiş. ‘Biz derin devletiz, Ömer Halisdemir’in intikamını aldık’ diyip uluma sesleri çıkarmışlar.

Tuğgeneral Erhan Caha’nın yakını, Erhan beyin Gültekin Alan ile aynı ortak alana çıkarıldığını, Gültekin’in daha önce de vukuatları olduğunu, eşinin birçok kez dilekçe verip şikayet etmesine rağmen herhangi bir şey yapılmadığını söyledi.

Erhan beyin koğuşunun Mennan beyin koğuşuna çok yakın olmasına ve ailesinin doğal olarak endişelenip bilgi almak istemesine rağmen cezaevi bilgi vermiyor. Bu ihmallerin hesabını gerçekten nasıl vereceksiniz?
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