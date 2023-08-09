iPhone 14'ten 15'e geçmek mantıklı mı?

iPhone 15 lansmanına kısa bir süre kaldı ve bazı Apple hayranları muhtemelen dört iPhone 15 modelinden birine yükseltme yapmak için heyecanla bekliyor. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, dört modelden en çok merak edilenleri. Raporlar şimdiden bu cihazların tüketiciler arasında daha popüler olacağını öngörüyor.





Ancak söylentiler, iPhone 15 Pro'ların öncekilerden daha pahalı olabileceğini de söylüyor. Bunu göz önünde bulundurarak, temel iPhone 15'i kesinlikle görmezden gelmemelisiniz. iPhone 15'in selefinden çok daha iyi bir telefon olacağına dair pek çok iyi neden var.













Neredeyse bir iPhone 14 Pro kamera deneyimi





Akıllı telefon hayatımızdaki ana kamera olduğundan, yeni bir iPhone satın alırken kamera özellikleri en önemli donanım detayları arasında yer alıyor. iPhone 14 Pro geçen yıl yeni 48 megapiksel sensörüyle büyük bir yükseltme aldı. Ancak bu yükseltme sadece Pro modelleriyle sınırlı kaldı ve temel iPhone 14 telefonlarında bunun yerine 12 megapiksellik bir sensör kullanıldı.





Analist Ming-Chi Kuo, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus telefonların iPhone 14 Pro'daki 48 megapiksel kamerayı yeni bir tasarımla kullanacağını doğruladı.





iPhone 15'in Dinamik Ada tasarımı





iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın kullanıcıları etkilemeyi başaramamasının en büyük nedenlerinden biri ekran tasarımıydı. Telefonlar, iPhone 14 Pro'ların yepyeni görünümüne kıyasla, eski iPhone'lar gibi görünüyordu. Ancak bu yıl, hem iPhone 15 hem de 15 Plus'ın iPhone 15 Pro modelleriyle aynı Dinamik Ada tasarımına sahip olacağı söyleniyor.





Buna iPhone 15 ve 15 Plus'ın buzlu cam paneller ve birçok renk seçeneğiyle geleceği söylentilerini de eklerseniz, Pro yerine iPhone 15 için heyecanlanmak için bir nedeniniz daha var demektir.













Daha hızlı işlemci

iPhone 14 ve 14 Plus gibi halefleri de iPhone 15 Pro modellerine güç verecek olan en yeni A serisi çipi almıyor. Ancak, iPhone 14 Pro'ların içinde bulunan A16 modelini kullanacaksınız. Bu yine de harika bir yükseltme ve performans farkını fark etmeyeceksiniz.









Artırılmış pil ömrü

Sık sık iPhone 14 Pro'nun pilinin ne kadar harika olduğunu ve sırf pil ömrü için bu cihazı tekrar alabileceğini söyleyenleri duymuşsunuzdur. O zaman iPhone 15'in piline hayran kalmaya hazır olun.





iPhone 15'in, iPhone 14'ün 3.279 mAh piline kıyasla büyük bir artışla 3.877 mAh pile sahip olacağı bildiriliyor. Hatta iPhone 15 Pro'nun söylentilere göre 3.650 mAh'lik pilinden bile daha büyük, çünkü Pro'da ekstra bir kamera lensi var.





USB-C'ye geçiş

Tüm iPhone 15 modelleri Lightning yerine USB-C bağlantı noktalarıyla gelecek. Apple nihayet iPhone'da her zaman istediğiniz bağlantı noktasına geçiyor. Bunun ilk faydası Lightning kablosundan kurtulup iPhone, iPad ve Mac'inizi şarj etmek için USB-C'yi kullanabilmeniz olacak.





Temel modellerde elde edemeyeceğiniz tek şey, Pro modellerine özel olacak Thunderbolt aktarım hızları.









Fiyat

Özetle, iPhone 15 modelleri esasen iPhone 14 Pro'ların birer varyasyonu. Telefonlar en az geçen yılın Pro'ları kadar güçlü olacak ve optik zum özellikleri dışında benzer bir kamera deneyimine sahip olacaklar. Bir de temel modelin Pro varyantlarına kıyasla daha büyük pillere sahip olması söz konusu.





Tüm bunlar iPhone 15 modellerini, özellikle de temel modeli harika kılıyor. iPhone 15 Pro'nun 999 dolar yerine 1.099 dolardan başlayacağı söylentileri göz önüne alındığında 799 dolarlık fiyat etiketi kulağa daha da hoş geliyor.