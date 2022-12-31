Eski Papa 16. Benedict öldü

Yaklaşık 600 yıl sonra istifa eden ilk papa olan eski Papa 16. Benedict 95 yaşında hayatını kaybetti.



Papa Francis, Çarşamba sabahı yaptığı genel konuşmanın sonunda inananlardan kendisi için dua etmelerini istemişti.



Papa Francis, doğum adı Joseph Ratzinger olan selefinin "çok hasta" olduğunu açıklamıştı.



Vatikan'dan yapılan açıklamada, eski Papa'nın sağlık durumunun yaşı nedeniyle "son saatlerde kötüleştiği" ve doktorların Benedict'in durumunu sürekli olarak takip ettiği belirtildi.



Benedict, 2013 yılında Papa olmayı bıraktıktan sonra Vatikan'da yaşamıştı.