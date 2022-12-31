Türkiye, 2023’te saatte 55 milyon lira faiz ödeyecek

BORÇ FAİZİ 487.2 MİLYAR TL

GÜNDE 1 MİLYAR 335 MİLYON TL FAİZ ÖDENECEK

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 4 trilyon 423 milyar 341 milyon 574 bin Türk Lirası, özel bütçeli idarelere 365 milyar 390 milyon 724 bin Türk Lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 19 milyar 535 milyon 347 bin Türk Lirası, ödenek verildi.Genel bütçenin gelirleri 3 trilyon 762 milyar 439 milyon 808 bin Türk Lirası, özel bütçeli idarelerin gelirleri 37 milyar 133 milyon 891 bin Türk Lirası öz gelir, 329 milyar 737 milyon 621 bin Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 366 milyar 871 milyon 512 bin Türk Lirası oldu.Düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 19 milyar 102 milyon 343 bin Türk Lirası öz gelir, 433 milyon 4 bin Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 19 milyar 535 milyon 347 bin Türk Lirası olarak tahmin edildi.Kamu Kurumlarına Ödenen İç Borç Faiz Giderleri 1 milyon TL, Diğer İç Borç Faiz Giderleri 371 milyar 170 milyon 700 bin TL, Dış Borç Faiz Giderleri 116 milyar 121 milon 337 bin TL hesaplandı. Buna göre 2023 yılı bütçesinde tahmin edilen faiz ödemesi 487 milyar 294 milyon 37 bin TL oldu.Buna göre Türkiye bütçesinden her gün 1 milyar 335 milyon 52 bin 156 TL, her saat 55 milyon 627 bin 173 TL ödenecek.