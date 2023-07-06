Samanyolu Haber /Gündem / Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan tahliye edildi /06 Temmuz 2023 14:36

Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan tahliye edildi

Eski Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan dün yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi

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Eski Varlık Fonu başkanı Mehmet Bostan ve Mineks adlı yatırım danışmanlığı şirketinin patronu Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Bostan dün yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Tutuklamayı duyuran gazeteci Toygun Atilla, 2017'de Mehmet Bostan'ın ani bir şekilde Varlık Fonu başkanlığı görevinden alındığını hatırlatarak, 2018'de dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Varlık Fonu'nda 25 milyon dolarlık bir açık olduğunu tespit ettiğini söylemişti. 

Atilla köşe yazısında soruşturmayı şu ifadelerle anlamıştı:

"Yapılan incelemeler sonunda bu paranın Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna'ya transfer edildiği anlaşıldı. Bundan sonrasında ise olaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el koydu. Olayı Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesini istedi. Bu aşamada Binali Yıldırım ise olayın Devlet Denetleme Kurulu'na gitmesine gerek olmadığı yönünde görüş belirtti. Ancak Recep Tayyip Erdoğan bu konuda kararlıydı. Devlet Denetleme Kuruluna talimat vererek bu olayın akıbetinin araştırılmasını istedi."
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