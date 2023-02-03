Eski YÖK Başkanı: RTE’den hesap sorulmalı, akrabalarının servetleri sorgulanmalıdır

Eski Yükseköğrenim Kurulu (YÖK) Başkanı ve Gelecek Partisi kurusucu Prof. Dr. Ziya Özcan, bütün uyarılara rağmen ülke ekonomisini iflasa sürüklediği için Erdoğan’dan hesap sorulmasını istedi.







Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ülke ekonomisini bütün uyarılara rağmen iflasa sürüklediği için hesap sorulması, şahsi ve akrabalarının servetlerinin sorgulanması gerektiğini ifade etti. Özcan, seçim gecesi ülkeyi terk etmemesi için azami dikkat gösterilmesini istedi.





Özcan,’ın paylaşımı şu şekilde: “Bütün uyarılara rağmen bile bile göre göre ekonomiyi iflasa sürüklediği için RTE’den hesap sorulmalı, şahsi ve akrabalarının servetleri sorgulanmalıdır. Seçim gecesi ülkeyi terk etmemesi için azami dikkat gösterilmelidir.”





Erdoğan’ın Meclis’teki oturumlara katılmayan vekillere “maaşlarının haram olacağı’ yönündeki uyarısını hatırlatan Özcan, “Meclise gelmeyen AKP vekillerine maaşları haram oluyor da memleketin ekonomisini batıranlara helal mi oluyor?” dedi.