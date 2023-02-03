Samanyolu Haber /Gündem / Eski YÖK Başkanı: RTE’den hesap sorulmalı, akrabalarının servetleri sorgulanmalıdır /03 Şubat 2023 18:11

Eski YÖK Başkanı: RTE’den hesap sorulmalı, akrabalarının servetleri sorgulanmalıdır

Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, bütün uyarılara rağmen ülke ekonomisini iflasa sürükleyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hesap sorulmasını istedi. Özcan, Erdoğan'ın ve akrabalarının servetlerinin ortaya çıkarılması gerektiğini de belirtti.

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Eski Yükseköğrenim Kurulu (YÖK) Başkanı ve Gelecek Partisi kurusucu Prof. Dr. Ziya Özcan, bütün uyarılara rağmen ülke ekonomisini iflasa sürüklediği için Erdoğan’dan hesap sorulmasını istedi.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ülke ekonomisini bütün uyarılara rağmen iflasa sürüklediği için hesap sorulması, şahsi ve akrabalarının servetlerinin sorgulanması gerektiğini ifade etti. Özcan, seçim gecesi ülkeyi terk etmemesi için azami dikkat gösterilmesini istedi.

Özcan,’ın paylaşımı şu şekilde: “Bütün uyarılara rağmen bile bile göre göre ekonomiyi iflasa sürüklediği için RTE’den hesap sorulmalı, şahsi ve akrabalarının servetleri sorgulanmalıdır. Seçim gecesi ülkeyi terk etmemesi için azami dikkat gösterilmelidir.”

Erdoğan’ın Meclis’teki oturumlara katılmayan vekillere “maaşlarının haram olacağı’ yönündeki uyarısını hatırlatan Özcan, “Meclise gelmeyen AKP vekillerine maaşları haram oluyor da memleketin ekonomisini batıranlara helal mi oluyor?” dedi.
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