Zürih’ten Moskova’ya MİT’in uzantısı









Hacı Mehmet Gani









Türk diplomatlar, iş adamını kaçırmak için arkadaşı olan başka bir Türk vatandaşıyla irtibata geçiyor. Ancak bu görüşme İsviçre istihbarat birimine takılıyor ve diplomatlar izlemeye alınıyor. Türk diplomatlar, maddi sıkıntı çeken bir gurbetçiden para karşılığında arkadaşının yemeğine veya içeceğine GHB uyuşturucu madde karıştırmasını istemişler.









TÜRKİYE'NİN ZÜRİH BAŞKONSOLOSLUĞU









Hakan Kamil Yerge









2016 yılında İsviçre Federal İstihbarat Servisi Nachrichtendienst des Bundes (NDB) tarafından MİT’in bir operasyon planı ortaya çıkartılmıştı. İsviçre Savcılığı, ülkede görevli Türk Büyükelçiliği çalışanı diplomatların, İsviçre ve Türk vatandaşı olan bir iş adamını, Hizmet Hareketi mensubu diye kaçırma planı iddiası hakkında soruşturma başlatmıştı.İsviçre gazetesi Tages-Anzeiger’in geçtiği haberde İsviçre istihbaratı kaçırma girişiminden 2016 yılında planlama aşamasında haberdar oldu. Kaçırılacak kişi polis koruması altına alındı. O zaman, Türkiye ve İsviçre vatandaşlığına sahip 55 yaşlarında olan iş adamının başına gelenler sessiz sedasız kapatılmış ve bir skandala dönüşmemişti.Tages-Anzeiger gazetesi, kaçırma planında yer alan iki diplomattan birinin Ankara’ya geri çağrıldığını diğer diplomatın ise Bern kentindeki görevine devam ettiğini yazdı. Kaçırmaya çalıştıkları iş adamı uzun yıllardır İsviçre’de yaşayan, Hizmet Hareketine yakın olduğu iddia edilmişti.İsviçre İstihbarat Servisi NDB’nin o gün takibine takılan Türkiye’nin Bern Büyükelçiliği katibi Hakan Kamil Yerge ve Basın Müşaviri Hacı Mehmet Gani’nin de yer aldığı operasyon ekibinde bu isimler haricinde MİT görevlileri de varmış. MİT görevlilerinin, Zürih’te bulunan bir mezarlıkta ve bir araba garajında olmak üzere toplam 3 defa kaçırma girişimini planlayan iki Türk diplomatla ve onlara yardım edecek kişi ile gizlice bir araya geldiği belgelenmiş. Yine habere göre kaçırma planı kapsamında yapılan görüşmeye MİT mensubu bazı kişilerle Bern Büyükelçilik görevlilerinin bir araya gelerek Zürih’te bulunan Zürcher Oberland Mezarlığı’nda bir toplantı gerçekleştirilmiş.Planlarına göre uyutulan Türk vatandaşı, belirli bir geçiş noktasına teslim edilmesi ve ardından iş adamlarına ait jetle, diplomatik kanallar kullanılarak İsviçre'den Türkiye'ye getirilmesi hedeflenmiş.Bütüt bu olaylar neticesinde İsviçre Başsavcılığı, siyasi amaçlı istihbarat toplanması ve yabancı bir devletin yasa dışı eylemlere giriştiği şüphesiyle ceza davası açıldığını doğruladı.İsviçre’de yaşayan bu olay Türk Dışişleri Bakanlığı'nın çabaları sayesinde, geniş çapta duyurulmadı ve bunun sonucunda uluslararası bir skandalın önüne geçildi.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna ve Moskova Yunus Emre Kültür Merkezi etkinliklerine katılan bazı görgü tanıklarına göre İsviçre’de adam kaçırma suçundan dolayı hakkında savcılık takibi açılan Büyükelçilik Katibi Hakan Kamil Yerge şimdi Moskova’da görev yapıyor. Ama elçilik katibi ya da açık gözüken diplomatlar içerisinde değil.Haliyle, daha önce İsviçre Büyükelçilik Katibi Hakan Kamil Yerge’nin Moskova’daki görevi şüphe uyandırdı. Türkiye üzerine çalışma yapan bazı Rus gazeteciler bu gelişmeyi ‘muhtemelen MİT personeli olarak görevine devam ediyor’ şeklinde yorumladı. Ayrıca bu şekilde sessiz görevlendirme ile İsviçre istihbaratına da duyurmamak amaçlanmış olabilir.