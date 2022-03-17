Samanyolu Haber /Gündem / "Esnaf toz şekere ulaşamıyor" /17 Mart 2022 22:50

"Esnaf toz şekere ulaşamıyor"

Esnafın toz şekere ulaşmada sorunlar yaşadığını dile getiren CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, pastacı, dondurmacı ve tatlıcılarla yaptığı görüşmeler sonrasında bir açıklamada bulundu.

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Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle buğday ve ayçiçek yağında yaşanması muhtemel sıkıntılar konuşulurken, bu kez de toz şekerle ilgili bir tedarik sorunu yaşandığı ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre pastacı, dondurmacı ve tatlıcılarla görüşmeler gerçekleştiren CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, tespitlerini kamuoyu ile paylaştı.

Ham maddesi şeker olan esnafın üretim aşamasında ciddi maliyetlerle karşılaştığına dikkat çeken Karaca, “Şeker fabrikalarında 50 kilo toz şekeri çuvalının resmi çıkış fiyatı 270 lira olmasına rağmen toptancılarda 650-700 liradan satılmaktadır" dedi.

Esnafın bu fiyata bile toz şeker bulmakta zorlandığını, "Yok" yanıtı aldıklarını söyleyen Karaca, geçtiğimiz günlerde toptancı bir marketin raflarında şeker olmamasına rağmen deposundan tonlarca şeker çıktığını da hatırlattı.

Karaca, "Esnaf toz şekere ulaşamıyorsa ne yapsın, iş yerini mi kapatsın istiyorsunuz? Pastacı, dondurmacı, tatlıcı, şeker imalatçıları, şekerciler çok zor durumdalar. Hem fiyat anlamında hem ham maddeye erişim anlamında maalesef çok güçlük çekiliyor" diye konuştu.
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