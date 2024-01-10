Estetik için Türkiye'ye gelen bir İngiliz daha hayatını kaybetti

"Brezilya kalçası" olarak bilinen kalça estetiği için Türkiye'ye gelen bir kadının ameliyat sonrası hayatını kaybetmesi, İngiltere'de Türkiye'deki estetik ameliyatlarla ilgili tartışmayı alevlendirdi.



3 çocuk annesi 26 yaşındaki Demi Agoglia, geçen hafta geçirdiği kalça kaldırma operasyonundan birkaç gün sonra yaşamını yitirdi. Başarılı geçtiği belirtilen ameliyattan sonra kalp krizi geçiren genç kadın kurtarılamadı.



7 aylık bebeği olan kadının dişlerini yaptırmak için Türkiye'ye geldiği ve kalça estetiği de yaptırdığı bildirildi. Agoglia'nın abisi, genç kadını riskli olan kalça ameliyatına girmemesi için ikna etmeye çalıştıklarını söyleyerek "Türkiye'ye ameliyat için gitmeyi düşünen varsa onlara yapmayın demek istiyorum. Erkek arkadaşı bile buna karşı çıkıyordu ama o bu kararı verdi. Çok riskli bir operasyon" dedi.



İngiliz basınına konuşan bir kaynak, Türkiye'deki doktorların ameliyatın başarılı geçtiğini söylediğini ama Agoglia'dan bir süre ülkede kalmasını istediğini aktardı.



MELISSA KERR'İN ÖLÜMÜ KRİZ ÇIKARMIŞTI



Daha önce de 31 yaşındaki İngiliz vatandaşı Melissa Kerr'in 2019'da Türkiye'de kalça estetiği ameliyatı sonrası ölümü İngiltere'de tartışma yaratmıştı. İngiliz adli tıp uzmanının hazırladığı raporda, İstanbul'daki doktorların ameliyatın riskleri konusunda Kerr'e yeterli bilgi vermediği öne sürülerek İngilizlere "Türkiye'deki estetik ameliyatlar konusunda dikkatli olun" çağrısı yapılmıştı.



İngiliz hükümeti de kozmetik ameliyatların riskleri konusunda Türk makamlarıyla görüşme kararı almıştı.



İngiliz Sun gazetesine göre, 'Brezilya kalçası' operasyonu İngiltere'de yaklaşık 10 bin sterlin, Türkiye'de ise fiyatlar 3500 sterlin civarında.