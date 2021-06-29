ESwati'nin kralı, protestoların ardından ülkesinden kaçtı

Koronavirüs pandemisinin dünyanın en fakir ülkelerinden olan eSwatini’de yaşam koşullarını iyice zorlaştırması ile başlayan protestolar, son günlerde dağ krallığının bütün bölgelerine yayıldı, ülkenin üretim şehri Matsapha’da krala ait olduğu söylenen bazı işyerleri ateşe verildi.







Eswatini Komünist Partisi Genel Sekreteri Thokozane Kunene yaptığı açıklamada, ülkede barış gelene ve kral demokrasiye boyun eğene kadar protestoların devam edeceğini söyledi. Kunene, “ Kral Mswati’ye ail olduğu bilinen özel bir jet dün gece 22:30’da ülkeden ayrıldı. Ama kralın ülkeden daha erken ayrıldığını öğrendik. Kral Mswati Johannesburg’un Sandton bölgesinde bir yerde saklanıyor” dedi. Eswatini Krallığı’nda şu anda kaotik bir durum olduğunu ifade eden Kunene, polis ve askerlerin protestoları bastırmak için meydanlara indiğini söyledi.





Dün gece askeri helikopterlerin kalabalığın üzerine göz yaşartıcı gaz sıktığını, ve güvenlik güçlerinin protestoculara ateş ettiğini, yaralıların olduğunu anlatan Kunene, krala karşı ayaklanan bazı kişilerin hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.





2018 yılında, ülkesinin bağımsızlığının 50. yılı kutlamalarında, Swaziland ismini, İsviçre’nin İngilizce’de söylenişi Switzerland ile karıştırıldığı gerekçesi ile eSwatini (Swaziler’in yurdu) olarak değiştirdiğini ilan eden Kral Mswati, Afrika’nın son mutlak hükümdarı idi. Kral 3.Mswati onlarca eşi ve lüks hayatı ile eleştiriliyordu. 82 yıl tahtta kalan Kral 2. Sobhuza’nın oğlu olan Kral Msawati’nin babasının ise 125 eşi olmuştu. Fakir ülke HIV/Aids’in oransal olarak en çok görüldüğü yer olarak biliniyor.