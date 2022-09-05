Euro, 20 yılın en düşük seviyesine indi!

20 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

ALMANYA ENFLASYON PAKETİ AÇIKLADI

Dolarda enflasyon endişesi: Yukarı yönlü hareket başladı

Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz akışını süresiz durdurduğunu açıklamasının ardından Avrupa'da büyüyen enerji krizi bölge ekonomisine ilişkin endişeleri artırmaya devam etti.Söz konusu gelişmeler doları diğer para birimlerine karşı desteklemeye devam ederken, dolar endeksi 20 yıl aradan sonra tekrar 110 seviyesinin üzerine çıktı.Avro/dolar paritesi 0,9883'le Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyeye inerken, dolar/yen paritesi cuma günü 140,8'le tarihi zirvesini görmesinin ardından yeni haftaya bu seviyenin hemen altında 140,3'ten başladı.Euro'nun değer kaybı sürerken yurt içi piyasalarda 18,01 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,11 lira olarak belirlendi.Cuma günü, avronun satış fiyatı ise 18,2580 lira olmuştu.Alman hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizi sonrası hane halkını ve şirketleri yükselen enflasyonun etkisinden korumak için 65 milyar avroluk üçüncü yardım paketini hazırladı.Bölgede diğer ülkeler de artan enerji maliyetlerine karşılık adımlar atmaya hazırlanırken, rekor seviyelerde bulunan enflasyon diğer başlıca problem olarak varlığını sürdürüyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak enflasyon rakamları öncesi dolar/TL, yükselişe geçti.Bu gelişmelerle serbest piyasada 18,21 liradan alınan dolar 18,22 liradan satılıyor. 18,05 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,08 lira olarak belirlendi.Cuma günü, doların satış fiyatı 18,21 lira, avronun satış fiyatı ise 18,25 lira olmuştu.