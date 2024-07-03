EURO 2024'te bozkurt selamı ve ırkçı slogan tartışması

DW Türkçe'de yer alan habere göre Türkiye'nin sahadan 2-1 galip ayrıldığı Avusturya karşılaşması sonrası Almanya'da ırkçılık tartışması gündeme geldi.



Türk Milli Takımı'nın 2 golünü de kaydeden Merih Demiral'ın sevincini bozkurt işareti yaparak göstermesi Almanya'da eleştiri konusu oldu. Karşılaşma sonrası bu hareketi sorulan Demiral, statta başkalarının da "bozkurt selamı" verdiğini anlattı, "Hepimiz Türküz, bununla gurur duyuyorum. Arkasında gizli bir mana yoktu. Sadece ne kadar mutlu olduğumu göstermek istedim" dedi.



İlk golü karşılaşmanın sadece 57'nci saniyesinde kaydeden, 59'uncu dakikada fileleri ikinci kez havalandıran Demiral "maçın adamı" seçildi.



Ülkücü Hareket iç istihbarat tarafından izleniyor



Almanya'nın iç istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), Ülkücü Hareketi "Almanya'daki Türk aşırı sağı" olarak tanımlıyor, "iç güvenlik açısından tehdit oluşturan, şiddete eğilimli bir yapı" olarak değerlendiriyor. Ülkücü Hareket, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor. Ancak Ülkücü Hareket de bozkurt selamı da yasak değil.



Almanya merkezli Tehdit Altındaki Halklar Derneği (GfbV) temsilcisi Kamal Sido maç öncesinde yaptığı açıklamada, maçlar sırasında taraftarın yaygın şekilde bu el işaretini kullanmasına tepki gösterdi. "Aşırı sağcılara ait sembol kullanılarak UEFA kurallarının ihlal edildiğini " savunan Sido, "Taraftarların takımlarının başarısını kutlamaları elbette doğal. Ancak bozkurt selamının barışçıl bir yanı yok" görüşünü dile getirdi. Sido, "Birçok Kürt, Ermeni, Yunan, Hristiyan, Alevi, Yezidi ve Yahudi için bozkurt selamı cinayetler, dışlama ve baskı ile eş anlamlı" ifadelerini kullandı.



Irkçı slogana soruşturma



Öte yandan Leipzig'de oynanan maç öncesi bir grup Avusturya taraftarı "Almanya Almanlarındır. Yabancılar dışarı" şeklinde slogan attı. Grubun, İtalyan şarkıcı Gigi D'Agostino'nun "L'Amour Toujours" adlı eseri eşliğinde ırkçı ifadeler kullandığı anlar, İsviçre televizyonu yayınına yansıdı.



Alman polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Aslında 1999 yapımı olan şarkı, yakın dönemde özellikle aşırı sağcı TikTok kullanıcıları arasında popüler oldu. Avusturya Futbol Federasyonu, milli takım maçlarında sıkça çalınan şarkının Euro 2024'te de kullanılması için talepte bulunmuş ancak turnuva öncesi peş peşe yaşanan ırkçı olaylar yüzünden bu isteğini geri çekmişti.



Olay, geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın en kuzeyindeki Sylt Adasında yaşanan ırkçı eğlenceyi akıllara getirdi.



Türkiye, Avusturya galibiyetinin ardından çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Maç 6 Temmuz'da Berlin'de oynanacak.