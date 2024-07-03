Özel'den erken seçim çıkışı: Sinan Ateş ve yoksulluk konuşulsun istemiyorlar

Biriniz yoksulluk konuşulmasın istiyorsunuz, öbürünüz de Sinan Ateş. Biz bütün CHP takip ediyoruz. Ama siz o çığlığı duymuyorsunuz. Başkentin ortasında Ülkü Ocaklarının eski Genel Başkanının cenazesi ortada duruyor. Ortağın elleme dedi diye ellemiyorsun. Oraya adalet götürmüyorsun. Muhalefeti suni gündem yaratmakla suçluyorsun. Sinan Ateş suni gündemse, yoksulluk işsizlik suni gündemse, nedir senin gündemin?





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle emekli ve memurun zam oranının belli olmasının ardından açıklamalarda bulundu.Özel, açıklamasında Sinan Ateş davası ve yoksulluk üzerinden iktidar ortağı olan AKP ve MHP'ye tepki gösterdi. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Sinan Ateş cinayeti ve yoksulluğun konuşulmasını istememekle suçladı.Özel, konuya ilişkin açıklamasında "Biriniz yoksulluk konuşulmasın istiyorsunuz, öbürünüz de Sinan Ateş. Biz bütün CHP takip ediyoruz. Ama siz o çığlığı duymuyorsunuz. Başkentin ortasında Ülkü Ocaklarının eski Genel Başkanının cenazesi ortada duruyor. Ortağın elleme dedi diye ellemiyorsun" ifadelerini kullandı.TÜİK'in haziran ayı enflasyon oranını açıklamasıyla emekli ve memurun zam oranının belli olmasına ilişkin de konuşan Özel, "Bu maaşlar ile geçinmek mümkün değildir" dedi.Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Türkiye’nin 4 bir yanı yoksulluktan perişan olmuşken bu kadar duyarsız olunmaz. Onun dışında seçimle ilgili başka gündemlerden bahsediyor da.Biz milletin gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Üslubumuzu bozmayız. Şimdi nasıl döndüler normalleşme diyorlar. Çünkü görüyorlar ki onlar vatandaşa zulmettikçe muhalefette yumuşama olmaz. Vatandaşın gündemi neyse benim gündemim o.‘Tayyip Beyi Üzmeyen İstatistik Kurumu’nun verilerine göre bile asgari ücret şu ana kadar 3 bin 850 lira erimiş durumda arkadaşlar. Yarından itibaren düşecek diyorlar. Sanki maden bulundu, petrol bulundu da düşecek.Geçen sene bu sıralarda öyle bir saçmaladınız ki aylık enflasyon çok yüksekti. Bu ay yine enflasyon yüksek ama baz etkisiyle biraz düşük görünecek. Vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar. Baz etkisini, vatandaşı yolunacak kaza çevirmişler, kaz etkisi gibi anlatmaya çalışıyorlar.TÜİK, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini AçıkladıTÜİK, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini AçıkladıVatandaş enflasyon artı olduğu müddetçe hayat pahalılığı artıyor demektir. Enflasyon yüzde 50 ise bugünden itibaren yüzde 50 artar. Ama artar. Fiyatların düşmesi için eksi enflasyon lazım. Siz seçimde Tüketici Güven Endeksi artsın piyasada para bolarsın diye olmadık saçmalıklarla yüzde 80’e kadar getirdiniz. Bugün Türkiye AKP’nin kıl payı da olsa bir seçim daha kazanmak için Türkiye’ye yaptığı kötülüğün bedelini ödüyor. Fakirden alıp zengine verdiniz.Sadece vatandaşa kemer sıktıran tedbirler alınıyor. Bunun ceremesini de Cumhur İttifakı çekecek. Bu maaşlar ile geçinmek mümkün değildir. Erdoğan'a dertleri de söyledim reçeteyi de verdim"