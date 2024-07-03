Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomistlerden TÜİK'in enflasyon rakamlarına ilk yorum: Duy da inanma! /03 Temmuz 2024 12:32

Ekonomistlerden TÜİK'in enflasyon rakamlarına ilk yorum: Duy da inanma!

Milyonlar memur ve emeklinin gözü bugün açıklanacak enflasyon oranındaydı. Veriler bugün açıklandı. Ancak memur ve emeklilere resmen soğuk duş aldırdı. Enflasyon oranlarının gerçek verilerini yansıtmadığını belirten ekonomistlerden tepki yükseldi. Açıklanan verilere ilk yorumu yapanlardan Ekonomist Mustafa Sönmez, "Duy da inanma çünkü TÜİK! İTO, Haziran artışını %3,4, yıllığı %82 olarak açıklamıştı.” dedi.

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Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını TÜİK bugün açıkladı. TÜİK'e göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı. Açıklanan 6 aylık enflasyon verilerinin ardından memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19,31 oranında zam alacak.

Memur ve emeklileri ilgilendiren açıklama sonrası ekonomistlerden tepki yükseldi. İşte o tepkiler:

Ekonomist Mustafa Sönmez açıklanan enflasyon oranına ilişkin, “Duy da inanma çünkü TÜİK! Haziran fiyatları sadece %1,64 arttı ve yıllığı %71'e indi. Giyimde ulaştırma, eğlence ve kültürde artış değil ucuzlama yaşanmış TÜİK'e göre. İTO, Haziran artışını %3,4, yıllığı %82 olarak açıklamıştı.” dedi.

Ekonomist Hakan Kara, "Merkez Bankası bir süredir para politikası iletişimini mevsimsellikten arındırılmış enflasyon üzerinden kurguluyor. Öte yandan, bu değeri kendi hesaplayıp açıklıyor. Hem hedefleyen hem de açıklayan kurumun aynı olması pek sağlıklı değil. TÜİK'in açıklaması daha isabetli olur." dedi.

Ekonomist Şenol Babuşcu, "Enflasyon hesaplamaları arasındaki fark giderek açılıyor." dedi.

MAYIS ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 oldu.

Enflasyon beş aylık süreçte yüzde 22,72 olarak açıklandı.

Kira zam oranını belirleyen on iki aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 oldu.
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