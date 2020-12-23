Samanyolu Haber /Dünya / Euro bölgesi son çeyrekte de daralacak /23 Aralık 2020 10:57

Euro bölgesi son çeyrekte de daralacak

Almanya, İsviçre ve İtalya enstitülerince hazırlanan raporda, Euro Bölgesi'nde yılın son çeyreğinde ekonomik küçülmenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga ve sert kısıtlamalar nedeniyle artarak yüzde 2.7 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

SHABER3.COM

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından, İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) ve İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) iş birliğiyle Euro Bölgesi'nin ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan rapor yayınlandı.

Raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin son çeyrekte Kovid-19’da ikinci dalga ve buna bağlı sert kısıtlamalar nedeniyle daralacağı belirtilerek, yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 12.5 büyümenin ardından son çeyrekte yüzde 2.7 küçülme beklendiği kaydedildi.
Raporda, 2021'in ilk çeyreğinde bölge ekonomisinin yüzde 0.7 büyüyeceği beklentisine yer verildi.

Enstitüler tarafından eylülde yayınlanan raporda, Euro Bölgesi’nde son çeyrekte yüzde 2.2 ve 2021’nin ilk çeyreğinde ise yüzde 1.5 büyüme bekleniyordu.

Bu yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3.7 düşmesi beklenen hane halkı tüketici harcamalarının, 2021’nin ilk ve ikinci çeyreğinde sırasıyla yüzde 0.7 ve yüzde 2.7 artması bekleniyor.

TÜFE'nin son çeyrekte değişmeyeceği, 2021'in ilk çeyreğinde yüzde eksi 0.3 gerçekleşmesinin beklendiği belirtilen raporda, TÜFE tahmininin; Brent petrolün varil fiyatının 51 dolar, euro/dolar paritesinin 1.22 seviyesi kabul edilerek yapıldığı bildirildi

Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlanmışken artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle ekonomide belirsizlik yüksek kalmaya devam ettiğine vurgu yapılan raporda, “Sert bir Brexit, tedarik zincirlerini de bozabilir" değerlendirmesine yer verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Euro bölgesi son çeyrekte de daralacak Sonraki Haber >>

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

Sağlık çalışanlara tepki olarak araçla kliniğe daldılar

Sağlık çalışanlara tepki olarak araçla kliniğe daldılar

Freni patlayınca arabayı ezdi

Freni patlayınca arabayı ezdi

Leyla Güven gözaltına alındı

Leyla Güven gözaltına alındı

Faik Öztrak'tan çıplak arama tepkisi

Faik Öztrak'tan çıplak arama tepkisi

Avukat Betül Alpay'dan Özlem Zengin'e cevap

Avukat Betül Alpay'dan Özlem Zengin'e cevap

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:57:15