Samanyolu Haber /Dünya / Biden: Salgında en karanlık günler gelmedi, onbinlerce insan daha ölecek /23 Aralık 2020 10:50

Biden: Salgında en karanlık günler gelmedi, onbinlerce insan daha ölecek

Koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunan ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, "Salgında en karanlık günler daha gelmedi, onbinlerce kişi virüs nedeniyle hayatını kaybedecek" ifadelerini kullandı.

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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, salgınla ilgili korkutan bir açıklama yaptı. Henüz en kötü günlerin gelmediğini savunan Biden şunları söyledi:

"Salgında en karanlık günler daha gelmedi, onbinlerce kişi virüs nedeniyle hayatını kaybedecek. "Bu kriz esnasındaki liderliğim hakkında size söz vereceğim bir şey var: Her şeyi doğrudan anlatacağım."

Delaware eyaletinde açıklamalarda bulunan Biden, ülkede virüs nedeniyle günlük can kayıplarının 3 bin civarında olduğuna dikkat çekti.

Gelecek aylarda on binlerce daha can kaybı yaşanacağını dile getiren ABD'nin seçilmiş başkanı, aşıların bunu durduramayacağını savundu.

Salgını durdurmak için Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti'nin ortak çalışması gerektiğini belirten Biden, Kongre'den geçen 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi nedeniyle senatörleri tebrik etti.
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