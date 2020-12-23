Onlarla niye uğraşayım, hepsi piyon!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2016 yılı mayıs ayında kendisi aleyhine yayınların odağında yer alan ve "Pelikan Çetesi" diye nitelendirdiği grubun Türkiye'de hukuku katlettiğini ve yolsuzluklara zemin hazırlayacak ilişkiler ağı kurduğunu söyledi.





Pelikan dosyasında ismi geçenlerin, katkıda bulunanların hepsinin geçmiş ilişkilerinin ortaya çıkacağını belirten Davutoğlu, "Ben 4 yıldır sabrediyorum bu kadar ağır hakaretlere. Şimdi neden bunları konuşma ihtiyacı hissettiler? Hiç telaşa kapılmasınlar. Telaş ve panik piyonlarda ortaya çıkmışsa sahipsiz kaldıklarının işaretidir. Kendilerine yeni sahip arıyorlar ya da eski sahiplerine ‘bize sahip çıkın’ diyorlar." ifadelerini kullandı.





"PİYONLAR BAĞIRMAYA BAŞLAMIŞSA BİR PANİK VAR DEMEKTİR"





Gökhan Özbek'in YouTube'da yayınlanan "23 Derece" programında gazetecilerin sorularını cevaplayan Davutoğlu, "Pelikan gibi yapıların piyonları vardır. Bu yapıların bir de görünen sahipleri vardır. Finanse edenler, teşvik edenler... Bir de görünmeyen sahipleri vardır. Bugün piyonlar bağırmaya başlamışsa, onlar piyon, ben onlarla niye uğraşayım."





Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, isim vermeden Hilal Kaplan, Süeyb Öğüt ve Salih Tuna gibi AKP'nin desteklediği gazetecilerin teşkil ettiği Pelikan Çetesi'ni "piyon" diye niteledi.





"Piyonlar bağırmaya başlamışsa bir telaş var, bir panik var demektir." diyen Davutoğlu, "Hamilerini kaybetme korkusuyla piyonların bağırdığı ortamda sükunetle beklemek gerekir. Niye bağırıyorlar bunlar?" sorusunu yöneltti.





Davutoğlu, "Önce Adalet Bakanı (Abdülhamit Gül) başta olmak üzere kendilerine bugünkü sistem içinden eleştiri yöneltenlerle bir konuşsunlar halletsinler meselelerini, biz ayrıca bunları değerlendiririz." diye konuştu.

