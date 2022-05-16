Samanyolu Haber /Gündem / Euronext'te buğday fiyatı rekor kırdı; Yeni zamlara hazır olun! /16 Mayıs 2022 16:31

Euronext'te buğday fiyatı rekor kırdı; Yeni zamlara hazır olun!

Hindistan'ın ihracat yasağı sonrası buğday fiyatı rekor kırdı. Euronext borsasında bir ton buğday 435 euroya alıcı buldu.

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Dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan'ın geçen hafta buğday ihracatına yasak getirmesi sonrası artışa geçen buğday fiyatları rekor kırdı. Avrupa Emtia ve Endeks Borsası Euronext'te bir ton buğday 435 euroya alıcı buldu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre 2021 yılında 110 milyon ton buğday ihraç eden Hindistan'ın büyük miktarda buğday stoğuna sahip olduğu biliniyor. Hindistan hükümeti ihracat yasağına mevcut sıcaklık dalgasının buğday hasadı üzerindeki olumsuz etkilerini gerekçe göstermiş ve iç talebin karşılanmasına öncelik verileceğini açıklamıştı.

Hindistan Ticaret Bakanı B.V.R. Subrahmanyam ise hükümetin özel izni ile ihracata devam edilebileceği mesajı vermişti. Bakan, "Buğdayın kontrolsüz şekilde satılmasın ve sonra da stoklanmasını veya umduğumuz şekilde kullanılmamasını istemiyoruz, yani savunmasız ülkelerin ve savunmasız insanların sıkıntılarını gidermek için..." dedi.

Ukrayna Savaşı, küresel piyasalarda buğday arzının azalmasına ve fiyatların artmasına yol açtı. Almanya Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, Ukrayna'daki depolarda bulunan 20 milyon ton tahıl tedarik yollarının ve limanların kapanması nedeniyle ihraç edilemiyor. Bu sene ise normal koşullarda 40 milyon ton buğdayın hasat edilebilecekken savaş nedeniyle birçok bölgede ekim yapılamadığına dikkat çekiliyor.

 
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