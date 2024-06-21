Konut fiyatlarındaki artışla ev almak hayallerinin bile ötesine giden vatandaşlar, yüksek kiralı evlerde yaşamaya çalışıyor.



Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar, piyasa ortalamasının altında sahte ilanlarla, vatandaşları ağına düşürüyor.



NOW Haber'in aktardığına göre, sahte fotoğraflarla ilan sitelerinde sahte ilan oluşturan sahtekarlar, vatandaşlarda ilanı kaldırmak için kapora talep ediyor.



İlanın sahte olduğunu bilmeyen ve evin kiralık fiyatını uygun bulan vatandaşlar, evi kaçırmamak için parayı veriyor ve bu şeklide dolandırılıyor. Sahtekarlar, ardından bir daha telefonlara çıkmıyor.



Haberde, İstanbul'un lüks bir semtinde sahte ilan açan dolandırıcıların, piyasa ortalaması 45 bin TL'den başlayıp 150 bin TL'ye çıktığı bölgede 25 bin TL'ye ilan açtığı söylendi.



Ev kiralamak isteyenler dikkat! Dolandırıcılar uygun fiyatlı sahte ilanlarla vatandaşları ağına düşürüyor - Resim : 1



Karşısında herhangi bir muhatap bulamayan vatandaşlar, paralarını da geri alamıyor.

