Letonya’dan Ruslara bir sınırlama daha geldi

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Parlamento bu konudaki göçmenlik yasası değişikliklerini öneren yasayı onayladı. Değişiklikler, daha önce vatandaş olmayanlar ve daimi ikamet sahipleri için belirlenen Letonca dilini 2003'ten önce verilmiş daimi ikamet iznine sahip Rus vatandaşlarına da geçirme zorunluluğunu genişletiyor. Sadece 75 yaş üstü kişiler sınava girmekten muaf tutulacak.

Daha önce Letonya yönetimi benzer şekilde, eğitim sisteminden Rusçayı kaldırmış ve Rusça yayın yapan medya kuruluşlarına sınırlama getirmişti. Aynı kategoride olarak, Letonya Anayasa Mahkemesi, Letonya'da oturma iznine sahip Rus vatandaşlarının Letonca dil sınavını zorunlu olarak geçmelerini yasal olarak kabul etti. Anayasa Mahkemesi başkanı Aldis Lavins, “Rus vatandaşlarına yönelik oturma izinlerinin incelenmesi, ve ülkeye güvenlik tehdidi oluşturmamasını sağlamak isteyen devletin makul bir eylemidir açıklamasını” yaptı.Ocak ayında, dil sınavında başarısız olunması ve oturma izinlerinin yenilenmesinin reddedilmesi nedeniyle 1.100'den fazla Rus'un Letonya'dan sınır dışı edilebileceği bildirilmişti. Letonya'da daimi ikamet hakkı kazanan tüm yabancılar için dil sınavı zorunlu hale getirilmişti.