Tacikistan'da aşırılıkları önleme adına çıkan yasaklar

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Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman aralarında türban takmayı ve sakal bırakmayı da yasaklayan bir dizi yasa değişikliği tasarısını oyanladı.

Tacikistan’ın bu tutumunun bir sebebi de komşusu olduğu Afganistan’dan gelen aşırılık yanlısı tehdidi aşma gayreti.İmamali Rahman 35 yeni yasa imzaladı. Bunların arasında ülkede "yabancı kıyafet" giyilmesini yasaklayan "Kutlama ve Törenlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" da yer alıyor.Tacik lider ayrıca “israfı” ve “idgardak” geleneğini yasaklayan yasaları da imzaladı.Bu yasaklar arasında sakal ve türbanın yasaklanması en çok dikkat çeken yasaklar oldu. Aslında kamu kurumlarında ve üniversitede çalışanlar için, kadınların başörtüsü takması ve erkeklerin sakal bırakması uzun süredir resmi olmayan yasaktı.Tacik cumhurbaşkanının basın servisi, yasaların "ataların değerlerini ve ulusal kültürünü korumak", batıl inançları ve önyargıları önlemek, ayrıca bayramların kutlanmasında "aşırılık ve israfı" önlemek amacıyla kabul edildiğini açıkladı.Tacikistan’da geleneksel kıyafetlerin dışında başörtüsü takan kadınlar para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Uzmanlar bu yasaların Tacikistan'da radikal İslam'ı kontrol altına almaya yönelik olarak yorumluyor.