Samanyolu Haber /Gündem / Evinde kaza geçiren Hande Fırat programına ve yazılarına ara verdi /13 Nisan 2021 11:08

Evinde kaza geçiren Hande Fırat programına ve yazılarına ara verdi

Gazeteci Hande Fırat evinde geçirdiği kaza sebebiyle televizyon programına ve gazetedeki yazılarına bir süre ara verdi.

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Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı aynı zamanda CNN Türk ekranlarında Gece Görüşü adındaki tartışma programının moderatörü Hande Fırat, evinde kaza geçirdi.

Medyaradar’ın haberine göre, Fırat’ın birbirine yapışan bulaşık makinası parlatıcılarını ayırmaya çalışırken, parlatıcıların patlaması sonucu iki gözünde de hasar oluştuğu ve hastaneye gittiği belirtildi.
 
Serum ve kortizon tedavisi uygulanan Hande Fırat’ın, doktorların tavsiyesi üzerine güneş gözlüğü ile antibiyotik kullandığı bildirildi.
Fırat, bir süre hem CNN Türk ekranlarındaki Gece Görüşü programını sunamayacak hem de Hürriyet’teki köşesine ara verecek.
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