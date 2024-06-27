Samanyolu Haber /Gündem / Eylem Tok ve oğlu Cihantimur’un yakalanma anları ortaya çıktı /27 Haziran 2024 16:01

Eylem Tok ve oğlu Cihantimur’un yakalanma anları ortaya çıktı

Trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan 17 yaşındaki Timur C. ile annesi Eylem Tok'un ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı.

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İstanbul Eyüpsultan’da trafik kazasında Oğuz Murat Acı’nın ölümüne neden olan, 4 kişiyi yaralayan ve ABD'ye kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok, firari oldukları ABD’de yakalanma anları ortaya çıktı.

BirGün'de yer alan habere göre Boston polisinin vücut kamerasından kaydedilen görüntülerde, ilk olarak Timur Cihantimur’un yakalandığı görülüyor. Aracından indirilerek gözaltına alınan Cihantimur’un üstü aranıyor. Cihantimur’un kelepçelendiği görülen görüntülerde Eylem Tok’un ise diğer araçta olduğu ve bir süre Tok’un aracının beklendiği görülüyor.

Bu sürede Cihantimur’un polis aracında bekletilirken Eylem Tok’un da gözaltına alındığı görüntülere yansıyor.



NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta saat 23.50 sıralarında Timur Cihantimur'un lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi de yaralanmıştı.

Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise “taksirle öldürme ve yaralama” suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti. Türkiye, mayıs ayında anne ve oğlunun ABD'den iadesini talep etmişti.

Timur Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı.

ABD'DEKİ İLK DURUŞMA

Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un tutukluğunun gözden geçirileceği duruşma 18 Haziran'da Boston'da görüldü. Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. ABD mahkemesi, Timur Cihantimur'un da duruşmasını erteledi ve tutukluluğun devamına karar verdi.

Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Timur Cihantimur hakkında avukatlarının yaptığı kefalet karşılığı tutuksuz yargılanma başvurusuna dair mahkeme henüz bir karar vermedi.
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