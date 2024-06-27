Ateş cinayetinde yeni gelişme: Yönter dahil 25 MHP’li hakkında suç duyurusu yapıldı

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş davasına günler kala 25 MHP ve Ülkü Ocakları yöneticisi hakkında örgüt kurmaktan suç duyurusunda bulunuldu. Bu isimler arasında MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de bulunuyor.





10Haber’den Furkan Karabay’ın haberine göre avukat Dilek Ekmekçi, MHP ve Ülkü Ocakları’nın önde gelen isimleri hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri için “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiasıyla suç duyurusu yaptı. Suç duyurusundaki 25 isim arasında MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de bulunuyor.





Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Cinayette ilk günden itibaren MHP ve Ülkü Ocakları üye ve yöneticilerinin ismi geçti. Konuşmalarında partisinin bu cinayetle ilişkilendirilmesine tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son olarak davada MHP avukatlarının hazır bulunacağını söyledi.





Bold Medya'da yer alan haber e göre 1 Temmuz’da Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan Sinan Ateş davası öncesinde sosyal medyada suikastta parmağı olduğu iddiasıyla MHP ve Ülkü Ocakları bağlantılı isimler hakkında binlerce paylaşım yapıldı. Sinan Ateş suikastına dair dava dosyasında yer alan bulgular ve bağlantılar üzerine kamuoyunu bilgilendiren isimlerden biri Avukat Dr. Ceza Hukukçusu Dilek Ekmekçi’ydi. Ekmekçi Ateş cinayetindeki MHP ve Ülkü Ocakları izlerine dair haberleri sosyal medya hesabından duyurdu.





Ekmekçi, Ateş paylaşımlarının ardından ülkücülerin kendisini hedef aldığını, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter tarafından tehdit edildiğini söyledi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Ekmekçi 25 ismin soruşturulmasını ve kamu davası açılmasını talep etti. Ekmekçi ayrıca 6284 sayılı kanuna göre de tedbir talep etti.





Sinan Ateş dosyası üzerinden adı sık sık gündeme gelen Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Altun hakkındaki iddiaların da yer aldığı suç duyurusunda İzzet Ulvi Yönter, MHP MYK üyeleri Şahin Gürz, Tamer Çakıroğlu ile Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim, MHP İstanbul il başkanının da aralarında olduğu 25 isme “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu görevlisine hakaret, hakaret, tehdit, iftira, huzur ve sükun bozma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamaları yöneltildi.





22 sanığın yer aldığı davanın ilk duruşması 1 Temmuz’da Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Soruşturmada bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile üç polisin de olduğu 22 kişi tutuklandı. Olayla ilgili hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden yurtdışına çıkış yasağı getirilen 17’si hakkındaki soruşturmanın ayrı dosyayla sürdürüleceği belirtilmişti. 17 isim arasında hakkında suç duyurusu yapılan İzzet Ulvi Yönter ve başka MHP’li isimler olduğu iddia ediliyordu.