EYT'liler emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybetti

Durumu yeniden izah edelim:





Diyelim ki bu yılın (2023) başında emeklilere de yüzde 50 zam yapılacak. 2021 yılı ikinci yarısında emekli maaşı 5.000 lira olan 2022 yılı ikinci yarısında 8.930 lira maaş alacaktı. Ve bu yıl %50 daha zam yapıldığında emekli maaşı 13.400 liraya çıkacaktı.

'BU İŞTE BİR TERSLİK VAR'





Tekrar kendi durumum üzerinden ifade edeyim: 2021 ikinci yarısında emekli olsam 7.700 lira olan emekli maaşım 2022 yılı ikinci yarısında sadece enflasyon zamları ile 13.750 lira olacaktı. Oysa çalıştıkça maaş artışı ve refah payı ile emekli maaşımın 14.000 liraya yakın olması gerekiyordu.

Geçtiğimiz günlerde detayları Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden 2 milyon 250 bin kişinin faydalanması bekleniyor.8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, 'EYT’liler maaşınızın yüzde 40’ı gitti’ başlıklı yazısında dikkati çeken bilgiler verdi:"2021 yılında ve öncesinde emekli olanlara 2022 yılında emekli maaşlarına %78,6 oranında zam yapıldı. Oysa EYT yüzünden bekleyenlerin emeklilik primlerine sadece ve sadece %25,5 zam yapıldı.Oysa 2021 yılında EYT dolayısı ile 5.000 lira maaş üzerinden emekli olamayanlar 2022 yılı ikinci yarısında emekli olduklarında 6.275 lira emekli maaşı alacaklardı. Ve bu yılın başında yapılması muhtemel %50 zamla emekli maaşları sadece 9.400 lira alabilecekler.Kısaca EYT’liler 2022 yılında bir yıllık EYT dolayısı ile ömür boyunca emekli maaşlarının yaklaşık yüzde 40’lık kısmını kaybetmiş oldular. Her ay almaları gereken maaşın yüzde 40 daha azını alacaklar.Burada bir hesap hatası mı var? Yani maaş bağlama oranı, 2000 yılı öncesi çalışma süresinin azalması vs gibi... İyi ama bir emeklinin maaşı sadece ve sadece 1 yılda yüzde 40 civarı düşer mi?Hatta çalıştıkça maaşı artan bir düzen kurduklarını söylüyorlardı.Ama sadece 1 yıllık EYT yüzünden emekli maaşım nasıl 9.800 liraya düşer? Bu işte bir terslik var... Ve bunu sorduğum herkesin maaşı da benzer şekilde yüzde 40-42 azalmış durumda."